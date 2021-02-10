Не всегда можно получить 120 Гц. Почему так, объяснили на примере Xiaomi Mi 11

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Плавное изображение не всегда возможно

Команда разработчиков MIUI переживает непростые времена. Из-за косяков и проблем с прошивкой на них обрушился вал критики. От них ждут быстрых и эффективных действий по доведению до ума оболочки. Причем не на этапе, когда смартфон уже вышел и активно продается, а еще на стадии его разработки.

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Одно из последних нареканий — дисплей Xiaomi Mi 11 предлагает частоту обновления 60 Гц несмотря на то, что пользователь активирует режим 120 Гц. По словам разработчиков MIUI, это происходит потому, что большинство современных источников воспроизведения видео предлагают частоту 30/60 Гц.

Поэтому, 120 Гц вы из видеоконтента не «выжмите» никак. Вместо этого «жор» батарейки увеличится, а визуальное восприятие нет. Поэтому, чтобы сбалансировать качество картинки и энергопотребление разработчики пошли на то, что установили ограничение 60 Гц.

Это значит, что на экране Xiaomi Mi 11 видео с поддержкой 30 Гц не станет отображаться качественнее. Даже если пользователь установит на смартфоне более высокую частоту обновления, это не повлияет на качество видео.

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Сейчас компания продолжает работать над тем, чтобы оптимизировать работу прошивки Xiaomi Mi 11. Цель — предложить стабильную и комфортную работу. Кроме того, команда MIUI прогнозирует, что в последующих обновлениях она добавит режим производительности и режим баланса для телефонов Xiaomi и Redmi.

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Источник: mydrivers