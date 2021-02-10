Не ждите Xiaomi Mi 11T и Xiaomi Mi 12. Компания прощается с брендом Mi

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Прощай, Mi! Продукты Xiaomi не будут содержать в названии приставку Mi

Последние годы Xiaomi удивительно плодовита. Количество моделей и портфолио продуктов растет как на дрожжах. Изрядно раздутый модельный ряд напоминает меню фастфуда. Вроде бы куча блюд, но набор ингредиентов у всех почти одинаков и отличия касаются только приправ или соусов. А добавив еще один продукт, получаем отдельное блюдо.

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Самые дорогие и заряженные устройства в модельном ряду Xiaomi располагаются в линейке Mi. И вот теперь компания решила, что пора устроить ребрендинг серии и сделала это весьма банальным образом — она избавляется от приставки Mi в названиях устройств. Оказывается, в Китае первый смартфон компании с подэкранной камерой именуется Xiaomi Mix 4. И это только начало. По заявлению представителя Xiaomi, все прочие устройства компании последуют примеру и лишаться приставки Mi.

Несмотря на всю примитивность ребрендинга, для самой Xiaomi это достаточно значимое изменение, ведь приставку Mi компания использовала с самого первого своего смартфона. Не забываем и то, что программная оболочка также в своем названии несет Mi.

В свое время Лэй Цзюнь рассказал, что Mi означает «Мобильный Интернет» и «Миссия невыполнима». Похоже, что компания считает, что эта аббревиатура исчерпала свою философскую нагрузку и для Xiaomi нет невыполнимых задач. Она готова браться за самые сложные и нет того, что она не сможет претворить в жизнь.

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Нам остается только дождаться официального пресс-релиза компании на предмет ребрендинга, чтобы понять, какой все же смысл Xiaomi вложила в отказ от приставки Mi. Кроме того, будет интересно узнать, оставит ли компания аббревиатуру Mi в своем логотипе.

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Источник: xda developers