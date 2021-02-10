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Регулятор показал Xiaomi Mi 11T

24.08.2021 764 0

Основную камеру Xiaomi Mi 11T оформили иначе, чем блок прочих моделей серии Xiaomi Mi 11

Премьера серии Xiaomi Mi 11T неумолимо надвигается. Судя по всему, представить ее должны 15 сентября и тогда же ждем глобальный релиз планшета Xiaomi Mi Pad 5. На днях Xiaomi Mi 11T прошел сертификацию в Федеральной комиссии по связи США, что позволило узнать о поддержке сетей пятого поколения и наличии фирменной прошивки MIUI 12.5.

 

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Среди прочей информации, регулятор показал схему задней панели Xiaomi Mi 11T. Увы, рассмотреть все в подробностях не удастся. Изображение лишь показывает то, какой формы будет блок основной камеры. В сравнении с прочими членами семейства Xiaomi Mi 11, площадка камеры T-версии отличается. Она прямоугольной формы и по своей форме больше напоминает камеру, которую предложили в китайской версии Redmi Note 10 Pro 5G.

 

Регулятор показал Xiaomi Mi 11T – фото 1

 

Ожидается, что компания покажет два смартфона в рамках новой серии: Xiaomi Mi 11T и Xiaomi Mi 11T Pro. Последний из названых смартфонов может выйти в Китае как Redmi K40 Ultra. Базовая модель линейки должна получить Dimensity 1200, а «прошка» — Snapdragon 888/888+. Среди заметных изменений на фоне предшественников стоит отметить переход на использование OLED‑панелей вместо IPS.

 

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Источник: mydrivers

Xiaomi Mi 11T
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.08.2021

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Регулятор показал Xiaomi Mi 11T