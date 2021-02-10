Нечестный дюймовый датчик в Sony Xperia PRO-I

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Возможности сенсора используются на 60%

В октябре Sony представила смартфон-фотоаппарат — Xperia PRO-I. Философией и основной идеей этого устройства стали продвинутые фотовозможности. В числе самых главных черт смартфона выделяют 1-дюймовый датчик с системой фазовой автофокусировки и создан он на основе матрицы, используемой в фотоаппарате Sony RX100 VII. Правда, его упростили и адаптировали специально под работу в смартфоне.

Наличие дюймового сенсора в Sony Xperia PRO-I указывает на то, что смартфон должен делать качественные фото в условиях низкого внешнего освещения, ведь огромный сенсор позволяет захватывать больше света, чем датчики меньших размеров. Есть возможность создавать кадры с естественной и большой глубиной резкости, камера способна «вытягивать» больше деталей на светлых участках и в тенях.

Но как оказалось, в установке дюймового датчика больше маркетинга, чем практической пользы, ведь его потенциал используется не на полную. В разделе часто задаваемых вопросов на своем сайте компании сообщила, что фактически используется 60% от всей площади датчика. По факту компания смогла «впихнуть» в небольшой корпус смартфона датчик изображения, но ценой того, что используется он на 2/3. Получается, что толку от установки такой огромной матрицы мало, ведь она по своим возможностям мало чем отличается от прочих датчиков, где их потенциал раскрывается полностью.

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Источник: sparronews