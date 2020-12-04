Неизвестный смартфон Pixel засветился в сети

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Появились «живые» снимки смартфона Google Pixel XE

В нынешнем году Google отказалась от идеи выпустить полноценное обновление флагманов, а решила предложить компактные модели Pixel 4a с поддержкой 5G и без таковой и Pixel 5, лишив его флагманского «железа». Каким будет ее модельный ряд компании в 2021 году, понимания еще нет. Но работы над новинками идут и одна из них уже стала героем очередной утечки.

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Смартфон получил кодовое название Google Pixel XE и его сложно назвать элегантным аппаратом с тонкими рамками. Отступы по периметру экрана достаточно приличные и по центру верхней части врезана фронтальная камера. Информация на рабочем столе указывает на то, что смартфон обладает модулем NFC и слотом для двух SIM-карт.

Судя по дизайну, это может быть относительно недорогая модель и ее анонс может состояться уже в первой половине следующего года. Будет ли это преемник Pixel 4a, точной информации нет.

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Источник: slashleaks﻿