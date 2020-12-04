Google Play Music, прощай! Google начали закрывать доступ к музыкальному сервису по всему миру

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Как и обещали, Google начала «убийство» своего долгоиграющего проекта Google Play Music.

Еще в октябре этого года компания Google начала отключать свой музыкальный стриминг-сервис Google Play Music. Компания обещала к декабрю полностью закрыть доступ к приложению. Декабрь наступил, и пользователи действительно перестали иметь возможность слушать музыку через свой любимый стриминг.

Если попробовать перейти сейчас на сайт music.google.com или включить приложение для Android и iOS, вы попадете на страницу, на которой будет написано «Google Play Музыка больше не доступна». Осталась одна единственная опция – перенести ваш аккаунт и библиотеку, включая плейлисты, на YouTube Music.

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Кроме того, оставшийся раздел «Управление музыкой» позволяет загружать данные с помощью приложения Google Takeout до конца этого месяца. Вы сможете либо выгрузить свою музыкальную библиотеку, либо удалить историю рекомендаций, либо насовсем удалить свою музыкальную библиотеку.

Страница закрытия проекта Google Play Music﻿

Судя по всему, перед нами действительно разворачивается окончательный уход некогда очень даже популярного сервиса.

Напомним, что подготовительный процесс перехода начался в мае, когда Google разрешил пользователям Play Music перейти на YouTube Music – переносились все данные, включая весь «залайканный» контент, плейлисты и другие рекомендации. Далее закрылся магазин Play Music, созданный для покупки отдельных песен и альбомов.

Теперь, когда Google Play Music окончательно закрылся, фанатам Google придется пользоваться только YouTube Music. Учитывая, что новое приложение от Корпорации добра собирает не самые позитивные отзывы, компании придется очень постараться, чтобы завоевать доверие фанатов Google Play Music.

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Источник: cnet



https://andro-news.com/news/youtube-nachnet-preduprezhdat-polzovateley-byt-vezhlivee-pered-t.html YouTube начнет предупреждать пользователей быть вежливее перед тем, как оставить комментарий(в Адм. панель)