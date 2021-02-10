Неожиданно! Xiaomi работает с Samsung над кастомным чипом

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По слухам, Samsung помогает Xiaomi в разработке специального процессора с новым высокопроизводительным ядром Cortex-X2 и видеоускорителем Mali

Не секрет, что Xiaomi хочет создавать свои фирменные чипы. Первая попытка была предпринята еще в 2017 году и с тех пор дело забуксовало. Но компания заявила, что не распрощалась с идеей создавать фирменные чипы и планомерно движется к ее осуществлению. А сегодня пришло сообщение, что китайцы могли позвать на помощь Samsung, которая преуспела в деле создания мобильных процессоров.

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Так, сетевые источники утверждают, что Xiaomi и Samsung объединили свои усилия в деле создания нетипичного кремния. На данный момент компании провели уже пять встреч, посвященных созданию системы на чипе с использованием высокопроизводительных ядер нового поколения Cortex-X2.

Ожидается, что новое ядро Cortex-X2 компания ARM представит позже в этом году и оно станет усовершенствованной версией Cortex-X1, которое входит в состав Snapdragon 888. По слухам, Qualcomm возьмет на вооружение новую разработку ARM и предложит следующий флагманский чип на новой архитектуре v9. Есть шанс, что и Samsung не обойдет вниманием Cortex-X2 и выпустит свой чип с использованием этого ядра.

Источник также уверяет, что Xiaomi верит в перспективность графических чипов Mali и установит его в новом чипе. Хотя выбор этого решения может быть продиктован тем, что Samsung хочет, чтобы ее новые видеоускорители, созданные с участием AMD, остались эксклюзивом для устройств компании.

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Насколько эти сведения достоверны, остается только догадываться. На данный момент ни Samsung, ни Xiaomi никак не комментируют факт своего сотрудничества.

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Источник: clien.net