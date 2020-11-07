Netflix тестирует функцию, имитирующую телевизионный эфир

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Французское подразделение Netflix начал проводить тестирование новой функции, делающей из вашего аккаунта подобие телевизионной сетки.

Netflix тестирует новый вид представления контента, аналогичный тому, который вы привыкли видеть при просмотре стандартного телевизионного вещания. Самый крупный в мире стриминг-сервис фильмов и сериалов будет транслировать специально подобранные фильмы и сериалы в виде независящего от вас потока. Функция доступна только через браузерную версию Netflix, по крайней мере, на данный момент.

Пока эта опция доступна только во Франции, и только на определенные территории страны. До конца нового года компания планирует вывести тестирование на оставшуюся часть страны.

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Сама опция (или как ее уже называют – «Канал») называется Netflix Direct. Он доступен исключительно абонентам, оформившим подписку. На этом «канале» будут показываться телепередачи и фильмы из Франции, США и других регионов, выбранные из существующей библиотеки контента Netflix.

Причина запуска тестирования именно во Франции состоит, в частности, в том, что, по мнению стриминг-сервиса, многим зрителям в этой стране, как правило, нравится смотреть различные сериалы или фильмы без необходимости выбирать, что они будут смотреть. Иными словами, во Франции до сих пор привыкли смотреть телевизор.

Ранее Netflix уже запускал похожую функцию – Shuffle. При ее включении будут проигрываться фильмы и сериалы, которые сервис может воспринимать, как интересные вам.

Однако Shuffle работал исключительно на основе индивидуальных интересов клиента. Новый подход Netflix в виде опции Direct представляет собой фиксированный набор различных шоу, собираемых одинаково для всех пользователей, что делает его похожим на традиционное телевидение.

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Источник: Android Police



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