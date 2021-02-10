Невероятный realme GT Neo 2 за $304. Лучший смартфон до $500! Не упусти свой шанс!

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Сегодня стартовала крупнейшая распродажа года — 11.11. В нашем Telegram-канале Andro price и на странице акции мы подготовили для вас огромный ассортимент товаров, которые прямо сейчас можно урвать выгодно. Одной из звезд распродажи 11.11 на AliExpress стал смартфон Realme GT Neo 2, который с 8/128 Гб памяти сегодня отдают по рекордно низкому ценнику — $304 для рынка России и $309,90 для покупателей в Украине. Для того чтобы ценник стал таким, необходимо применить промокоды, которые вы найдете внизу.

Напомним, что realme GT Neo 2 построен на базе Snapdragon 870, предлагает AMOLED-дисплей Е4 с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,62 дюйма и аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт. В активе смартфона система жидкостного охлаждения, фронтальная камера разрешением 16-мегапикселей и тройная основная с сенсорами 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Для того, чтобы понимали, насколько вкусный ценник запросили на распродаже, скажем, что версию с 8/128 Гб производитель оценил в $371 на старте продаж.

Realme GT Neo 2 уже тестируется Andro News и впечатления от него самые положительные. За свои деньги это один из лучших аппаратов среди устройств с ценником до $500.

Realme GT Neo 2 5G

Цена для России $304 — https://ali.ski/buwZi6

Промокод для России "OWHP2500"

Промокод для Украины "30250DOUBLE"

Цена для Украины $309,9 — https://ali.ski/buwZi6