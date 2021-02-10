Невероятно большие скидки до 90% в Черную пятницу на топовые предложения Xiaomi, Redmi, Realme, OnePlus!

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Распродажа Черная Пятница 2023 на AliExpress

Срок распродажи ограничен, она продлится до 30 ноября.

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Также следует иметь в виду, что при покупке товаров стоимостью более 150 Евро, на него может быть наложена пошлина в размере примерно 33% от суммы, превышающей 150 Евро. Удачных вам покупок и мирного неба над головой.



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