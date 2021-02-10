Никаких Exynos: Samsung Galaxy S24 Ultra получит Snapdragon 8 Gen 3 на всех рынках

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Европейцы тоже получат Galaxy S24 Ultra﻿ с Snapdragon﻿

Инсайдер Setsuna Digital утверждает, что только смартфоны Samsung Galaxy S24 и S24+ получат процессор Exynos 2400 для европейского рынка – Galaxy S24 Ultra будет использовать только Snapdragon 8 Gen 3.



Эксклюзивность процессора подчеркнет статус Samsung Galaxy S24 Ultra и его отличие от младших «братьев». Это имиджевый шаг: даже если Exynos 2400 будет безупречно работать, восприятие бренда Exynos уже несколько испорчено и может повредить топовому флагману.

Другие инсайдеры сообщают, что базовая конфигурация памяти Galaxy S24 Ultra будет очень умеренной: 8/128 ГБ. В то же время максимальная емкость хранилища вырастет до 2 ТБ.



Galaxy S24 и S24+ наконец-то получат дисплеи LTPO, но они, скорее всего, будут уступать Ultra (яркость которого достигнет 2200 нит). Кроме того, Galaxy S24 Ultra получит камеру 50 МП с зумом 3x и более быструю зарядку на 65 Вт.

Источник: GSMArena