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Никаких Exynos: Samsung Galaxy S24 Ultra получит Snapdragon 8 Gen 3 на всех рынках

31.08.2023 323 2

Европейцы тоже получат Galaxy S24 Ultra﻿ с Snapdragon﻿

Инсайдер Setsuna Digital утверждает, что только смартфоны Samsung Galaxy S24 и S24+ получат процессор Exynos 2400 для европейского рынка – Galaxy S24 Ultra будет использовать только Snapdragon 8 Gen 3.

 

Samsung Galaxy S24 Ultra


Эксклюзивность процессора подчеркнет статус Samsung Galaxy S24 Ultra и его отличие от младших «братьев». Это имиджевый шаг: даже если Exynos 2400 будет безупречно работать, восприятие бренда Exynos уже несколько испорчено и может повредить топовому флагману.

 

Другие инсайдеры сообщают, что базовая конфигурация памяти Galaxy S24 Ultra будет очень умеренной: 8/128 ГБ. В то же время максимальная емкость хранилища вырастет до 2 ТБ.

 

Samsung Galaxy S24 Ultra


Galaxy S24 и S24+ наконец-то получат дисплеи LTPO, но они, скорее всего, будут уступать Ultra (яркость которого достигнет 2200 нит). Кроме того, Galaxy S24 Ultra получит камеру 50 МП с зумом 3x и более быструю зарядку на 65 Вт.

 

Источник: GSMArena

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 31.08.2023
Комментарии
Всего комментариев: 2
 
 
petya 1
Сподіваємося Exynos взагалі викинуть скоро
31.08.2023 12:44
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Copter 0
Це правильно, топові флагмани зараз популярні, Samsung Ultra та iPhone Pro Max добре розбирають
31.08.2023 12:42
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Никаких Exynos: Samsung Galaxy S24 Ultra получит Snapdragon 8 Gen 3 на всех рынках