Nokia 5.3 доберется до рынка Индии только в этом месяце

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Nokia пытается завоевывать свое место в мире бюджетников и среднебюджетников. В марте дочерняя компания концерна HMD Global представила несколько новинок, среди которых Nokia 8.3, Nokia 5.3 и Nokia 1.3. Вскоре после презентации, возможно, самый интересный по соотношению «цена-характеристики» смартфон Nokia 5.3 был размещен на официальном сайте Nokia India.





Устройство уже доступно для заказа на индийский версии официального сайта бренда по цене 15090 рупий (около 200 долларов), но в розницу смартфон еще не поступил. Свежая информация, предоставленная сайтом The Mobile Indian, говорит нам о том, что Nokia 5.3 может попасть на полки магазинов вместе с двумя другими смартфонами бренда до конца этого месяца.

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Названия этих смартфонов пока неизвестны. The Mobile Indian рассказывает о том, что устройства с кодовыми названиями Nokia TA-1239, TA-1258, TA-1298 и TA-1292 прошли сертификацию в бюро Bluetooth SIG. Номер модели TA-1258 должен принадлежать аппарату Nokia C3, который недавно был представлен в Китае.





По данным другого издания, Nokia Mob, имена Nokia TA-1239, TA-1298 и TA-1292 принадлежат одному Nokia C3, просто в разных модификациях. Отсюда следует, что компания вскоре должна представить именно Nokia C3. Другим аппаратом, готовящимся к выходу, может стать ультрабюджетник (по меркам бренда) Nokia 1.3.

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Но надо понимать, что новости о старте продаж Nokia C3 и Nokia 1.3 – всего лишь слухи. Однако совсем скоро в Сети должны появиться новые подробности.

Источник: The Mobile Indian