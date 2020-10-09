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Google разделит студийные записи и видео с YouTube в приложении YouTube Music

09.10.2020 682 2

Возможно, в ближайшее время Google решит один из самых больших своих недостатков.

 

YouTube Music Android

 

YouTube Music всеми силами пытается завоевать преданную аудиторию находящегося на смертельном одре Google Play Music. Но, как мы с вами знаем, этого пока что не случится по нескольким очевидным причинам: не самый дружелюбный дизайн, проблемы с качеством звука.

 

Но, возможно, самым главным недостатком является формирование плейлистов – вместе со студийными записями YouTube Music предлагает все, что вы «лайкнули» в основном приложении YouTube, а это может быть и лайв-выступление, и плохо записанная версия. Похоже, Google взялся за ум: в настоящее время компания работает над умным разделением песен в плейлистах YouTube Music, убирая оттуда понравившиеся видео.

 

Читать также: YouTube Music добавил возможность просматривать текст песни в веб-версии сервиса﻿

 

Один пользователь Reddit отметил, что в опциях приложения появилась новая настройка. Полное название и описание следующие: «Показывать музыку, которая вам понравилась на YouTube» – «Музыкальные клипы, которые вам понравились в YouTube появятся в списке воспроизведения песен, которые вам нравятся в YouTube Music».

 

Настройки YouTube Music

 

Скриншот новых настроек YouTube Music﻿

 

При включении этой функции музыкальные клипы, которые вам нравятся из основного сервиса YouTube, будут включены в плейлист «Понравившееся» в YouTube Music. Если ее выключить, то вы должны перестать получать лишние записи и хранить только «лайки» в музыкальном стриминг-сервисе.

 

Как вы поняли, функция еще не получила широкого распространения и выглядит как альфа-тестирование для ограниченного числа пользователей. Если она покажет себя хорошо, то многие потенциальные пользователи должны порадоваться отсутствию сильной подвязки к YouTube. Все-таки Google должны предлагать YouTube Music как самостоятельное приложение.

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YouTube Music

 

Источник: Reddit


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Google YouTube YouTube Music
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 09.10.2020

Комментарии

Русаков Михаил 1
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Многие ему доверяют уже полностью
09.10.2020 17:16
Сокольник Богдан 1
Сервису уже 5 лет. Больше двух лет он доступен глобально по всему миру. Вот, сколько нужно времени, чтобы Google наконец-то понял ОЧЕВИДНОЕ!...
09.10.2020 10:40

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Google разделит студийные записи и видео с YouTube в приложении YouTube Music