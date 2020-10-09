Google разделит студийные записи и видео с YouTube в приложении YouTube Music

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Возможно, в ближайшее время Google решит один из самых больших своих недостатков.

YouTube Music всеми силами пытается завоевать преданную аудиторию находящегося на смертельном одре Google Play Music. Но, как мы с вами знаем, этого пока что не случится по нескольким очевидным причинам: не самый дружелюбный дизайн, проблемы с качеством звука.

Но, возможно, самым главным недостатком является формирование плейлистов – вместе со студийными записями YouTube Music предлагает все, что вы «лайкнули» в основном приложении YouTube, а это может быть и лайв-выступление, и плохо записанная версия. Похоже, Google взялся за ум: в настоящее время компания работает над умным разделением песен в плейлистах YouTube Music, убирая оттуда понравившиеся видео.

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Один пользователь Reddit отметил, что в опциях приложения появилась новая настройка. Полное название и описание следующие: «Показывать музыку, которая вам понравилась на YouTube» – «Музыкальные клипы, которые вам понравились в YouTube появятся в списке воспроизведения песен, которые вам нравятся в YouTube Music».

Скриншот новых настроек YouTube Music﻿

При включении этой функции музыкальные клипы, которые вам нравятся из основного сервиса YouTube, будут включены в плейлист «Понравившееся» в YouTube Music. Если ее выключить, то вы должны перестать получать лишние записи и хранить только «лайки» в музыкальном стриминг-сервисе.

Как вы поняли, функция еще не получила широкого распространения и выглядит как альфа-тестирование для ограниченного числа пользователей. Если она покажет себя хорошо, то многие потенциальные пользователи должны порадоваться отсутствию сильной подвязки к YouTube. Все-таки Google должны предлагать YouTube Music как самостоятельное приложение.

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Источник: Reddit



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