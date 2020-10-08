Уже сегодня на бюджетники Nokia 3.1 и Nokia 5.1 прилетит Android 10, Android 11 не за горами

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Несмотря на почтенный возраст и бюджетное происхождение, Nokia 3.1 и Nokia 5.1 получают самые свежие обновления.

Nokia 3.1﻿

Интересный факт: HMD Global, владеющий брендом Nokia, еще с самого старта присоединения к программе Android One обещал своевременные обновления Android в отличие от своих более крупных конкурентов, и, надо сказать, учитывая обстоятельства, компания сдерживает свои обещания.

Например, сегодня компания отправит долгожданное обновление до 10 версии Android для своих бюджетников Nokia 3.1 и Nokia 5.1. И, судя по всему, долго отдыхать разработчикам не придется – уже со следующей недели начнется подготовка к отправке Android 11.

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По понятным причинам, Nokia гордится тем, что у них получилось быстрее всех обновиться с Android 7 до Android P (9). Однако из-за очевидного коронакризиса компании пришлось ненадолго отложить разработку обновления новой версии прошивки.

Nokia 5.1﻿

И вот Nokia 3.1 наконец-то получает Android 10. Директор по продукции компании Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) также подтвердил, что Nokia 5.1 получит такое же обновление, но на сутки позже. Это два последних смартфона компании, которые должны были получить обновления до Android 10.

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Фанаты бренда понимают, что это означает, что процесс отправки обновления до Android 11 может начаться совсем скоро. Тем более, что не так давно был выложен краткий график выхода обновления, где указано, что новой версии ПО следует ждать «где-то в этом квартале». Первыми обновления должны получить Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3, Nokia 2.2, и Nokia 8.1.

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Источник: Gizmochina



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