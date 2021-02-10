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Nothing готовится к запуску своего суббренда CMF by Nothing 26 сентября: наконец-то крутые девайсы по нормальным ценам

14.09.2023 71 0

CMF by Nothing: что-то действительно революционное

Бренд потребительских технологий Nothing готовится к запуску своего суббренда CMF by Nothing 26 сентября в 12:00 по киевскому времени. Компания уже анонсировала бренд с планами представить новые устройства для ношения, но сегодня подтверждена дата запуска, а также некоторые подробности об общем бренде.

 

cmf

 

Новый бренд от Nothing будет предлагать качественную продукцию с интересным дизайном по более конкурентоспособным ценам. Цель заполнить пробел в ценовом сегменте, предлагая продукцию улучшенного качества.

 

"Nothing стремится сделать технику снова интересной и доказала свою способность преодолевать границы в промышленном дизайне. Таким образом компания верит, что может сделать хороший дизайн более демократичным и повлиять на большее количество людей", - говорится в заявлении Nothing.

 

cmf

 

CMF by Nothing представит свои первые смарт-часы и беспроводные наушники TWS 26 сентября в 12:00 по киевскому времени. Некоторые аксессуары также доступны одновременно с запуском устройства. CMF By Nothing подтвердила, что будет продавать свою продукцию через Flipkart, Myntra и офлайн-магазины, такие как Vijay Sales.

 

Nothing также представила программу Community Review Program, которая позволит создателям контента и техническим энтузиастам ознакомиться с новыми продуктами раньше остального мира. Программа также просит их создавать контент и делиться своими обзорами и отзывами с остальным миром. Отобранный контент будет распространяться через официальные страницы CMF в социальных сетях. Заинтересованные пользователи могут заполнить форму для участия в программе, посетив официальный веб-сайт.

 

CMF также представил свою страницу в Instagram, где они будут делиться обновлениями и новостями о будущих продуктах.

 

cmf

 

За последние годы Nothing завоевал свое место среди наиболее раскрученных технологических компаний. С новым суббрендом компания преследует цель расширить свое присутствие на рынке.

 

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Источник: business-standard

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 14.09.2023
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Nothing готовится к запуску своего суббренда CMF by Nothing 26 сентября: наконец-то крутые девайсы по нормальным ценам