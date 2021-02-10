Nothing Launcher получил первое обновление: список поддерживаемых устройств расширен

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Косметические изменения и для большего количества смартфонов

Стартап Nothing, ведомый рукой сооснователя OnePlus Карла Пея, неумолимо приближается к анонсу своего первого смартфона. Уже и на дату его релиза намекнули — 9 июня. А еще компания активно форсит тему фирменной оболочки, которая будет установлена на Nothing Phone (1).

Две недели назад компания запустила собственный лаунчер Nothing Launcher, который при этом могли опробовать лишь небольшое количество пользователей. По каким-то причинам в число привилегированных попали только владельцы флагманов Google и Samsung. Теперь же компания выпустила обновление, которое расширило список поддерживаемых смартфонов и предложило ряд доработок.

В частности, сказано, что установить Nothing Launcher могут обладатели смартфонов с Android 11 и более новой версии зеленого робота. Среди изменений упоминается простой доступ к инструменту смены обоев, ссылка на загрузку обоев и рингтонов в настройках, а также появление обучающего меню при первом запуске.

Тем временем на Google Play начали появляться первые отзывы о Nothing Launcher и среди них много критических. Нашлось немало тех, кто посчитал лаунчер примитивным, сырым и убогим, а также пеняют на слабую функциональность.

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Источник: nothing