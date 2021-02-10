Nothing Phone (2) подвергся современным трендам, новые подробности о характеристиках

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Новый смартфон станет больше и экологичнее

Компания Nothing продолжает постепенно раскрывать детали о своем смартфоне Phone(2). Согласно новым данным, новинка станет больше предшественника.

Экран смартфона вырастет на 0,15 дюйма, то есть диагональ составит около 6,7 дюйма. Напомним, актуальное поколение используется панель 6,55 дюйма. Таким образом смартфон потеряет одно из своих преимуществ – относительную компактность.

Та самая прибавка к емкости аккумулятора на 200 мАч (оно будет 4700 мАч), о которой ранее рассказал глава компании, как раз пригодится, чтобы автономность нового смартфона из-за увеличенного экрана не ухудшилась по сравнению с предшественником.

Из хороших новостей то, что компания подтвердила три года обновления операционной системы и четыре года обновления безопасности для будущего флагмана. На рынок новинка выйдет из ОС Android 13, поэтому устройство точно получит даже Android 16.

Также Nothing рассказала, что их новый смартфон станет очень экологичным. На одном из таких слайдов они показали еще кусочек корпуса.

Углеродный след снизился на 5 кг и достиг 53,45 кг, а также показала информацию, что многие аспекты устройства выполнены из переработанных материалов. Анонс Nothing Phone (2) ожидается в июле, так что ждать нового флагмана компании осталось недолго.

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Источник: twitter