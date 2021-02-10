Nothing Phone (2) показали на видео, OnLeaks таки ошибся

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Дизайн раскрыт, остались подробные характеристики

Компания Nothing продолжает подогревать интерес к своему будущему смартфону. Надо отдать им должное, с безопасностью в компании все хорошо, все истоки делают только они сами и даже очень редко ошибается авторитетный инсайдер OnLeaks, изложил недостоверные рендеры Nothing Phone (2).

Карл Пэй почти сразу назвал рендеры фейком, но только сейчас этому подтвердилось. Nothing выпустила очередной промо-ролик, в котором похвасталась своим партнерством со Swedish House Mafia, и заодно показала реальный внешний вид смартфона.

К сожалению, грани останутся плоскими, что вместе с увеличением диагонали дисплея и общих размеров устройства даст не лучшую эргономику. Хотя, обладатели iPhone 14 Pro Max как-то справляются, поэтому не будем сильно за это беспокоиться. Также теперь уже точно известно, что передняя камера переехала с левого угла в центр дисплея.

Относительно других технических характеристик известно немного. Процессор Snapdragon 8+ Gen 1, 120-Гц OLED-экран, двойная основная камера и поддержка беспроводной зарядки. На мой взгляд, в ближайшее время мы получим еще порцию информации и там нам, возможно, расскажут еще что-то. Напомним, что официальная дата анонса уже известна, презентация состоится 11 июля.

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Источник: twitter