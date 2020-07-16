Новинка Samsung Galaxy M31s готовится к выходу в Индии. Придет ли он на глобальный рынок?

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Южнокорейский техногигант все еще борется за потенциального покупателя бюджетников. Конечно, мы говорим о бюджетниках глазами Samsung. Компания представила Galaxy M31 в феврале этого года, но, несмотря на то, что буквально не прошло и полгода, к выходу готовится его преемник. Согласно новым слухам, просочившимся в Сеть, Galaxy M31s будет представлен на рынке Индии до конца этого месяца.

Тем не менее, старт продаж намечен на август 2020 года. Ожидается, что Galaxy M31s будет стоить около 265 долларов или 233 евро по текущему курсу, если переводить с Индийских рупий.





Ценник на Galaxy M31 стартовал с отметки в 200 долларов, но на данный момент производитель предлагает только версию с 8 ГБ оперативной памяти, которая оценивается в 266 долларов. Судя по утечкам, M31s не особо отличается от своего предшественника, по крайней мере, если оценивать уровень их производительности. Многие считают, что внешний вид новинки также не особо изменится.





Работать M31s будет от того же старенького чипсета производства Samsung - Exynos 961, а питать смартфон будет большой аккумулятор емкостью 6000 мАч. Экземпляр М31s, на котором провели прогононку бенчмарка, имел 6 ГБ оперативной памяти, а объем хранилища составлял 128 ГБ. На задней панели будет расположен блок основной камеры, состоящий из четырех модулей с основным сенсором на 64 МП. Дисплей, естественно, выполнен по технологии Super AMOLED, в котором производитель «расположил» вырез для селфи-камеры.

Ждем старта продаж, чтобы узнать об этом аппарате больше.

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Источник: Business Insider