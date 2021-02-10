Новинка по топовой цене OnePlus Ace 2 Pro с зарядкой в 150 Вт и самой быстрой 24GB оперативной памятью всего за 17 920

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Новинка, которая вас точно удивит не только характеристиками, но и ценой

Давно ли вы видели самый сбалансированный смартфон в мире по хорошей цене, да еще и крутому дизайну? Компания OnePlus любит нас таким порадовать. Ее новинка OnePlus Ace 2 Pro вобрала в себя все лучшие достижения компании и дала это нам пользователям.

У OnePlus Ace 2 Pro установлен изогнутый по бокам 6,74-дюймовый экран с топовой OLED-матрицей Q9+ производства китайской BOE. При разрешении 2772х1240 пикселей для него заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Максимальная яркость в ручном режиме составляет 550 нитей, в автоматическом – до 1200, а при отображении HDR-контента и на небольших участках – до 1600 нитей.

Основой для главной камеры является хорошо знакомый 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX890, используемый во многих топовых смартфонах. Остальные два: ультраширик на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп. Фотографирует смартфон в целом хорошо. Если же говорить об основном модуле, он отлично справляется как днем, так и ночью. Динамический диапазон у него широк, а цвета в меру насыщены.

Новинка построена на базовой версии флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной частотой 3,2 ГГц. Но главное, что это один из первых смартфонов с 24 ГБ оперативной памяти, причем быстрой LPDDR5X. С накопителем тоже проблем быть не должно, поскольку в минимальной конфигурации установлено 256 ГБ, а есть еще версии на 512 ГБ и даже 1 ТВ, что тоже новинку для OnePlus.

В случае с OnePlus Ace 2 Pro его аккумулятор составляет 5000 мАч, поэтому можно рассчитывать на полноценный день использования с запасом. Достоинством смартфона стала возможность быстро заполнить энергию перед уходом из дома или в любой розетке. Комплектный адаптер мощностью 150 Вт позволяет с нуля набрать 100% примерно за 19 минут. При этом первые десятки процентов набегают прямо на глазах.

Создается чувство, что в OnePlus действительно прислушивались к фанам, ведь мы получаем именно то, что хотим еще и за небольшой прайс. Так и в этом случае смартфон удался очень сбалансированным, здесь и оповой процессор, и дисплей и быстрая зарядка. Заказать данный смартфон можно по ссылке:

OnePlus Ace 2 Pro 12/256 ГБ - 17 920 грн.

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