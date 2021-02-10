Новинка со скидкой! Samsung Galaxy S23 FE флагманские характеристики по цене середняка всего от 16 568

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"Народный флагман" возвращается...

В серии Galaxy FE (Fan Edition) выходят упрощенные, но менее дорогие версии флагманских устройств Samsung. Поэтому S23 FE следует воспринимать как бюджетную альтернативу вышедшим в начале 2023 года премиальным моделям S23 и S23 Plus. В отличие от A серии, как характеристики, так и материалы корпуса здесь флагманские.

В Galaxy S23 FE установили 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей собственного производства с разрешением 2340х1080 точек и поддержкой 120 Гц. Экран действительно качественный, но от ШИМ здесь не убежать, как и на любом другом смартфоне Samsung, DC Dimming отсутствует.

Все три камеры Galaxy S23 FE функционально полезны. Главный модуль имеет разрешение 50 Мп и апертуру f/1.8, телевозраст для трехкратного зума представлен сенсором на 8 Мп с диафрагмой f/2.4. Оба объектива могут похвастаться оптической стабилизацией. Рядом с ними разместился широкоугольный сенсор на 12 Мп со 123-градусным углом обзора.

Новинка получила не самый новый, но очень производительный процессор Snapdragon 8 Gen 1. Этому телефону его точно хватает на любые задачи.

В Galaxy S23 FE установлен аккумулятор емкостью 4500 мАч. С такой батареей новинка действительно хорошо держит заряд.

В Galaxy S23 FE отчетливо видны слабые и сильные стороны. Гаджет имеет флагманские камеры, качественный корпус, защиту по стандарту IP68 и отличный стереозвук. Приобрести смартфон можно по ссылке ниже:

Samsung Galaxy S23 FE 8/128 GB – 16 568 грн (цена 11.11)

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