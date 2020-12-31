Новые AirPods Pro 2 будут продаваться в двух размерах

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Никто этого не ожидал, однако новые AirPods Pro 2 выйдут в двух разных размерах.

Мы уже давно говорим о готовящихся TWS-наушниках AirPods 3. А что же происходит с их старшим братом в лице AirPods Pro? По уже имеющимся слухам, Apple стремится изменить дизайн преемника «профессиональных» AirPods. Мы уже знаем, что новая версия беспроводных «ушей» будет иметь более компактный «округлый» дизайн без фирменных «отростков».

Вчера мы получили новые данные про готовящиеся AirPods Pro 2. В Сети появилась новая утечка, касающаяся использования в них обновлённой архитектуры System-In-Package (SiP).

Инсайдеры слили новые фотографии внутренностей наушников. На фотографиях мы видим два размера «обертки» новой системы, которая будет использоваться во втором поколении AirPods Pro. Именно благодаря этим комплектующим можно понять, что компания планирует выпустить два варианта новых наушников.

Новые утечки также предполагают, что AirPods Pro 2 всё ещё будет работать на базе чипа H1 от Apple, который может похвастаться поддержкой Bluetooth 5.0, вызова голосового помощника Siri и более низкой задержкой по сравнению с чипом W1 в AirPods первого поколения.

Напомним, что многие инсайдеры ожидают и изменения дизайна тех самых «первых» и обычных AirPods. AirPods 3 должны иметь привычный для AirPods Pro внутриканальный дизайн, но не иметь поддержки активного шумоподавления. Ожидается, что новые AirPods выйдут в первой половине 2021 года.

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Источник: Gizchina



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