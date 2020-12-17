AirPods 3 действительно будут иметь дизайн AirPods Pro, но в них не будет премиальных функций

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Третье поколение самых известных TWS-наушников AirPods получит новый дизайн, но не продвинутые функций.

Об AirPods 3 мы рассказывали вам еще в октябре – тогда в Сети появились первые слухи. На тот момент информация была не более чем догадками, но ближе к их выходу многое начинает подтверждаться. Например, теперь мы точно знаем, что третье поколение AirPods точно будет иметь внутриканальный дизайн, напоминающий AirPods Pro.

Однако дизайн премиум-наушников не обещает наличие прокаченных функций – мы догадывались, что в обычных AirPods не появится активное шумоподавление. И вот мы получили подтверждение и этой информации.

Многие инсайдеры утверждают, что AirPods 3-го поколения будут иметь такую же конструкцию, как и нынешние AirPods Pro, и привычный чип Apple H1, но при этом будет использоваться инновационная архитектура System-In-Package (SiP).

По свежим слухам, новые AirPods будут на 20% дешевле, чем текущие AirPods Pro стоимостью $249. То есть мы можем ожидать ценник в районе $200.

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Как сообщается, тестирование качества новых AirPods начнется до конца этого года, в то время как их производство должно стартовать в начале 2021 года. Прошлые слухи также говорят о том, что следующая итерация AirPods Pro будет отличаться более круглым и компактным форм-фактором и без «отростков».

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Источник: Pocket Now



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