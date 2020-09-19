Новые часы от Realme Watch S начали получать первые сертификаты
Похоже, новые часы Realme Watch S и Realme Watch S Pro должны быть представлены совсем скоро!
Текущие Realme Watch
Realme выпустили свои первые часы под названием Realme Watch в мае этого года. Несмотря на то, что бренд называет его смарт-часами, это всего лишь фитнес-трекер, замаскированный под часы.
На недавней выставке IFA 2020 компания показала два новых продукта – часы Realme Watch S и Realme Watch S Pro. Сегодня мы узнали, что обычная версия уже получила сертификаты Федеральной комиссия по связи США (FCC) и Евразийской экономической комиссии (ЕАК).
Схематические изображения Realme Watch S Pro
FCC выдал сертификат Realme Watch S 18 сентября. К сожалению, данных о характеристиках часов в Сети найти невозможно, равно как хотя бы схематических изображений новинки. Также часы получили сертификат ЕЭК России ранее на этой неделе. Все сертификаты Realme Watch S не раскрывают ни одной из его характеристик, кроме номера модели - RMA207.
Кроме того, Pro-версия Realme Watch S также получила сертификат FCC на прошлой неделе. Интересно, что изображения часов смогли просочиться в Сеть, несмотря на то, что Realme отправили запрос сохранения конфиденциальности, в котором содержится просьба хранить изображения в тайне в течение 45 дней.
Изображение Realme Watch S Pro
Компании еще предстоит объявить официальную дату запуска своих новых смарт-часов. По слухам, они могут дебютировать вместе с наушниками Realme Buds Air Pro.
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Источник: Twitter
https://andro-news.com/news/mini-pristavka-android-tv-ot-google-pokazalas-na-novyh-slityh-iz.html Мини-приставка Android TV от Google показалась на новых слитых изображениях(в Адм. панель)
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