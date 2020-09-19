Новые часы от Realme Watch S начали получать первые сертификаты

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Похоже, новые часы Realme Watch S и Realme Watch S Pro должны быть представлены совсем скоро!

Текущие Realme Watch﻿

Realme выпустили свои первые часы под названием Realme Watch в мае этого года. Несмотря на то, что бренд называет его смарт-часами, это всего лишь фитнес-трекер, замаскированный под часы.

На недавней выставке IFA 2020 компания показала два новых продукта – часы Realme Watch S и Realme Watch S Pro. Сегодня мы узнали, что обычная версия уже получила сертификаты Федеральной комиссия по связи США (FCC) и Евразийской экономической комиссии (ЕАК).

Схематические изображения ﻿Realme Watch S Pro

FCC выдал сертификат Realme Watch S 18 сентября. К сожалению, данных о характеристиках часов в Сети найти невозможно, равно как хотя бы схематических изображений новинки. Также часы получили сертификат ЕЭК России ранее на этой неделе. Все сертификаты Realme Watch S не раскрывают ни одной из его характеристик, кроме номера модели - RMA207.

Кроме того, Pro-версия Realme Watch S также получила сертификат FCC на прошлой неделе. Интересно, что изображения часов смогли просочиться в Сеть, несмотря на то, что Realme отправили запрос сохранения конфиденциальности, в котором содержится просьба хранить изображения в тайне в течение 45 дней.

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Изображение Realme Watch S Pro

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Компании еще предстоит объявить официальную дату запуска своих новых смарт-часов. По слухам, они могут дебютировать вместе с наушниками Realme Buds Air Pro.

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Источник: Twitter



https://andro-news.com/news/mini-pristavka-android-tv-ot-google-pokazalas-na-novyh-slityh-iz.html Мини-приставка Android TV от Google показалась на новых слитых изображениях(в Адм. панель)