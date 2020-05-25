Realme представила первые смарт-часы Watch за $52

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Сегодня «дочка» Oppo анонсировала свои первые смарт-часы Realme Watch, при создании которых явно вдохновлялись Apple Watch. Одно из главных преимуществ новинки — невысокая цена. Оценила компания свои первые умные часы в $52 и в продажу они поступят 5 июня.

Дисплей диагональю 1,4 дюйма разрешением 320х320 точек, плотность 323ppi и яркость 380 нит. Корпус прямоугольный и на правой боковой грани имеется механическая клавиша управления. Заявлена защита от пыли и влаги по стандарту IP68.

Realme Watch способны определять 14 видов физической активности, включая командные виды спорта, есть модуль Bluetooth 5.0, датчик частоты сердечных сокращений и предложили сенсор, позволяющий определить уровень насыщения кислородом крови (SpO2).

Смарт-часы оповестят о принятых звонках и сообщениях, позволят управлять камерой и музыкальным плеером. Носимый гаджет может отслеживать качество сна, напомнит о необходимости употреблять воду и напомнят о том, что пришло время позаниматься спортом. Первые покупатели Realme Watch получат в подарок дополнительный черный ремешок, но при желании можно будет прикупить ремешки в других цветах по цене $6,6.

Источник: gizmochina