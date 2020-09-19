Мини-приставка Android TV от Google показалась на новых слитых изображениях

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В Сети активно готовятся к презентации Google, поэтому материалов про новинки от Корпорации добра становится все больше.

Sabrina в белом цвете﻿

Как мы все знаем, осень – особенное время года для любого техногика, ведь именно осенью компании привыкли показывать свои ожидаемые новинки. Уже прошла первая часть презентации Apple, мы ждем вторую часть совсем скоро.

Но и другие компании не отстают. 30 сентября свои новинки должны показать и Google. Помимо ожидаемых Pixel 5 и Pixel 4a 5G, нас ждет презентация другой периферии. Возможно, самой интересной из них должна стать Android TV приставка мини-формата под кодовым названием Sabrina.

Мы уже рассказывали об этом «свистке», как его принято называть в Интернете. Кроме фотографий и двух слов о возможных технических характеристиках, мы не знали ничего о новинке. Теперь же мы получили полные и подробные спецификации.

Приставка будет работать на базе процессора Amlogic S905X2, который оснащен четырехъядерным процессором Cortex-A53 и видеоускорителем Mali-G31MP2. Судя по слухам, устройство получит 2 Гб ОЗУ и 16 ГБ хранилища – первое также подтверждается более ранними сливами.

По последней моде, пульт от приставки очень минималистичен, но производитель не забыл установить две главные кнопки – для Netflix и YouTube. Также в пульт встроена кнопка Google Assistant, естественного, для голосового управления. Интересной особенностью дизайна являются кнопки регулировки громкости – они расположены на боковой стороне пульта.

Как мы уже знаем, приставка будет стоить меньше 50 долларов.

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Источник: aviationanalysis.net



https://andro-news.com/news/kolonka-google-nest-pokazalas-na-slityh-renderah.html Колонка Google Nest показалась на слитых рендерах(в Адм. панель)