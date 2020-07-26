Новые флагманы Xiaomi и Redmi: предзнаменования скоро анонса

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Главной моделью Xiaomi в этом году, с помощью которой компания попыталась изменить восприятие бренда и вознамерилась встать в один ряд с флагманами А-брендов, стал Xiaomi Mi 10 Pro. Уровень технического оснащения смартфона оказался достаточно высоким, но и это не предел. Компания хочет превзойти его, выпустив флагман, превосходящий Mi 10 Pro по начинке и ценнику.

Xiaomi Mi 10 Pro+?

Его кодовое имя Super Large Cup, а предполагаемое коммерческое имя — Xiaomi Mi 10 Pro+. Сегодня глава компании Лэй Цзюнь опубликовал на своей странице в Weibo фото со стаканчиком кофе и задал вопрос: «Супер большая чашка?» Появление снимка многие склонны трактовать как предзнаменование скоро выхода флагмана.

По слухам, Super Large Cup должен предложить чип Snapdragon 865+, изогнутый по кромкам AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, быструю 120-ваттную зарядку и в качестве главного в основной камере будет выступать датчик Samsung ISOCELL Bright HM2 на 108 Мп. Ценник на новинку должен превысить отметку в $780 и ее анонс ждут в августе.

Еще парочка флагманов

Кроме того, инсайдеры сообщили, что в скором времени стоит ждать анонс флагманов с кодовыми именами Xiaomi CAS и Redmi cezanne (предположительно, Redmi K30 Ultra). Первый из дебютантов получит процессор Snapdragon 865, а второй — Dimensity 1000+. Флагман в исполнении Xiaomi должен предложить быструю зарядку мощностью 120 Вт и 120-герцовый AMOLED-дисплей. Аналогичного уровня матрицу обещают и смартфону под маркой Redmi.

Источники: mydrivers, mydrivers

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