Готовится к выходу Poco C3. Компания вновь переклеит шильдик

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В армии смартфонов Xiaomi скоро случится пополнение. Правда, новинку выкатит не сама компания, а ее суббренд, который еще в начале года бравировал обретением независимости. По факту же Poco впору переименовать в «подделку» или клон Redmi. Дорогой плодить реплики компания пойдет и на этот раз, выпустив индийский вариант Redmi 9C.

Что известно

Новинка обладает модельным номером М2006С3МІ и на рынок должна прийти с именем Poco C3. Для тех, кто незнаком с Redmi 9C, скажем что дебютировала новинка в конце июня в Малайзии и 15 июля ее представили на глобальном рынке. В ее активе 6,53-дюймовый экран разрешением HD+ (1600х720 точек), восьмиядерный чип Helio G35, 2/3 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 32/64 Гб.

Наградили устройство сканером отпечатков пальцев, емкой батарейкой на 5000 мАч, фронтальной 5-мегапиксельной камерой и тройной тыльной камерой 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Руководит работой устройства фирменный интерфейс MIUI 11 на базе Android 10. Есть поддержка GPS, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi. Для зарядки предложили порт microUSB. В Малайзии Redmi 9C продают в самой младшей модификации 2/32 Гб за $100, а в Европе его оценили в 119 евро.

Источник: gizmochina