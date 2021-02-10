Новые подробности о OnePlus Nord 2, включая цену

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OnePlus Nord 2 может оказаться не таким дешевым как ожидалось

На горизонте маячит релиз OnePlus Nord 2, который должен стать крепким середнячком со специальной версией Dimensity 1200 с акцентом на продвинутый искусственный интеллект. Сам анонс состоится 22 июля и сейчас компания подогревает интерес аудитории к предстоящему релизу. Следом за сведениями о дисплее OnePlus Nord 2, компания показала его с «лица» и рассказала о программной поддержке, а инсайдеры слили прайс.

Оформление передней панели типично для современных смартфонов: дисплей с тонкими рамками и круглым отверстием под фронтальную камеру в верхнем левом углу. Уже точно известно, что это будет AMOLED-панель с частотой обновления 90 Гц диагональю 6,43 дюйма.

На своей странице в Twitter компания сообщила о том, что OnePlus Nord 2 получит два крупнейших обновления и в течение 3-х лет будет получать патчи безопасности. Слухи же указывают на то, что новинка удостоится фирменной оболочки OxygenOS 11.3 и это будет первая прошивка, обладающая единой кодовой базой ColorOS и OxygenOS.

Инсайдеры ориентируют нас на то, что в Индии OnePlus Nord 2 будет доступен в двух модификациях с 8/128 Гб и 12/256 Гб памяти по цене $430 и $470 соответственно. Также сетевые источники говорят о том, что в качестве ключевого датчика в основной камере будет Sony IMX766 с системой оптической стабилизации изображения.

OnePlus Nord 2 должен предложить аккумулятор емкостью 4500 мАч, оперативную память 8/12 Гб, флеш-накопитель 128/256 Гб и селфи-камеру на 32 Мп.

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Источник: 91mobiles, gsmarena