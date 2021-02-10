Вот какой дисплей предложит OnePlus Nord 2

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AMOLED, 90 Гц и HDR10+ — все это характеристики экрана OnePlus Nord 2

Десять дней осталось до премьеры OnePlus Nord 2. Компания как может нагнетает интерес к смартфону и начала рассказывать ряд деталей о новинке. На днях она подтвердила, что смартфон станет первым в портфолио бренда, кто предложит чипсет от MediaTek. OnePlus Nord 2 получит процессор Dimensity 1200-AI с акцентом на искусственный интеллект. А теперь компания решила рассказать больше о дисплее новинки.

Смартфон удостоится Fluid AMOLED-экрана диагональю 6,43 дюйма с частотой обновления 90 Гц. К числу достоинств дисплея стоит причислить поддержку HDR 10+. Какое разрешение предложит матрица не сообщается, но с большой долей вероятности разрешение должно быть FullHD+. Что касается селфи-камеры, то тут будет все как у большинства устройств — круглое отверстие под фронталку в верхнем левом углу. Разрешение сенсора должно составить 32-мегапикселя.

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По еще не подтвержденным сведениям, OnePlus Nord 2 получит батарейку емкостью 4500 мАч, технологию быстрой зарядки мощностью 65 Вт и тройную тыльную камеру с модулями 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп. В плане стоимости инсайдеры ориентируют нас на ценник в $350. А что из этого окажется правдой, узнаем на следующей неделе, когда и состоится анонс OnePlud Nord 2.

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Источник: gsmarena