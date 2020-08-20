Huawei Enjoy 20 Plus: замена фирменного Kirin на MediaTek

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Увы, в Huawei Enjoy 20 Plus чип Kirin 820 заменили на SoC от MediaTek

Компания Huawei продолжает выпускать смартфоны и самой главной премьерой второй половины нынешнего года для нее станет анонс серии Mate 40. Но выпуском только флагманов компания не ограничится, будут модели и попроще. В частности, должны представить Huawei Enjoy 20 Plus, который станет частью одноименной линейки.

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Из-за санкций США уже есть дефицит фирменных чипов Kirin и компания пытается перевести свои устройства на процессоры MediaTek. Поэтому неудивительно, что Huawei Enjoy 20 Plus пророчат 5G-чип от MediaTek. Какая именно модель будет выбрана, неизвестно. Напомним, что ранее смартфону пророчили процессор Kirin 820, но, похоже, из-за воинственной политики Белого дома компании пришлось вносить коррективы в части аппаратной платформы.

Известно, что смартфон оснастили 6,63-дюймовым экраном, аккумуляторной батареей емкостью 4200 мАч с быстрой 40-ваттной зарядкой и тройной тыльной камерой с датчиками 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Весить новинка должна 197 грамм и ее толщина составит 8,95 мм. Предполагается, что Huawei Enjoy 20 Plus предложит боковой сканер отпечатков пальцев и выдвижную фронтальную камеру.

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Когда состоится анонс смартфона и сколько за него намерены запросить, не сообщается. Зато точно известно, что 5 сентября будет представлен флагманский чип Kirin 9000 или Kirin 1000, а также ждем, что в этот день компания объявит дату дебюта серии Huawei Mate 40.

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Источник: gsmarena