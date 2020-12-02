300.000 новых смартфонов линейки Redmi Note 9 смели буквально за пару часов

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Никто и не сомневался, что новинки от Redmi в виде новых версий Note 9 будут сверхпопулярными – топ за свои деньги же.

Новые смартфоны линейки Redmi Note 9﻿

На прошлой неделе Xiaomi представили три новые смартфона линейки Redmi Note 9: Redmi Note 9 5G, Redmi Note 9 Pro 5G и Redmi Note 9 4G. Несмотря на то, что компания делает и без того запутанное портфолио еще более сложным для понимания, рынок решил, что Xiaomi не зря выпустили новые смартфоны популярной линейки.

Новые смартфоны поступили в продажу в Китае сегодня, и всего за несколько часов компания зарегистрировала более 300 000 заказов. Цифра был подсчитана до 12 часов вечера по местному времени, после чего официальный аккаунт Redmi на Weibo разместил пост, рассказывающий про успехи компании.

Надо отдать должное, все новые устройства линейки Redmi Note 9 получились очень удачными: компания, как и всегда, сделала сбалансированные смартфоны под разный бюджет. Это легко увидеть хотя бы на примере Redmi Note 9 Pro 5G: экран 120 Гц и камера на 108 МП при стартовой цене в $243.

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Интересно, что эквиваленты новым устройствам уже вышли за пределами Китая. Например, Redmi Note 9 Pro 5G – это Mi 10T Lite 5G, только с камерой послабее. А Redmi Note 9 4G очень похож Poco M3, отличается только внешний вид. Осталось дождаться только аналога Redmi Note 9 5G.

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Источник: The Phone Talks



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