Сервис облачного гейминга xCloud от Xbox начнет работать на iOS и Windows в следующем году

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Xbox, наконец, одумались и решили добавить поддержку xCloud для iPhone и устройств на Windows.

Многие аналитики и обычные любители технологий с нетерпением ждут начала новой «облачной» эры – момента, когда мы перестанем беспокоиться о «железках» и переведем все свои устройства в облачное хранилище.

На данный момент заметную популярность набрали стриминг-сервисы: музыка и фильмы уже давно потребляются через специализированные приложения и не хранятся на памяти смартфона или компьютера. Совсем скоро такую же популярность должен набрать и облачный гейминг.

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Не так давно компания Microsoft запустила свой сервис потоковой передачи облачных игр для Android под названием xCloud. Практически сразу компания пообещала добавить поддержку и для устройств под управлением iOS и Windows PC. Сегодня мы, наконец-то, получили примерную дату, когда это может произойти.

На специальной странице Microsoft выпустили официальный пресс-релиз, подтверждающий, что уже весной 2021 года xCloud начнет работать на iPhone и Windows. Для многих это станет очень удобной возможностью играть в современные игры без необходимости тратиться на мощный ПК – главное, чтобы в вашем доме присутствовал стабильный Интернет.

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Как и похожие сервисы, вроде Google Stadia, GeForce Now и Amazon Luna, игровой сервис xCloud скорее всего будет работать на iPhone через специальное «браузерное приложение», чтобы избежать ограничения магазина App Store от Apple.

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Источник: Xbox News



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