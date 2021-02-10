Новый баг «убивает» Wi-Fi в iPhone

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Обнаружены «символы смерти», выводящие из строя Wi-Fi

Наверное, все пользователи iOS слышали про так называемые «символы смерти», которые приводят к тому, что система зависает или уходит в бесконечную перезагрузку, если отправить их в виде сообщения. Сейчас в сети получил распространение новый набор символов, который «убивает» Wi-Fi на iPhone.

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Исследователь по кибербезопасности Карл Шоу обнаружил, что при подключении к сети под названием «% p% s% s% s% s% n» происходит отключение модуля Wi-Fi. Отключение происходит не на аппаратном, а на программном уровне, но фишка в том, что перезагрузка или изменение названия сети не вернут к жизни Wi-Fi на смартфоне. Любая попытка активировать модуль приводит к неудаче.

Чтобы «реанимировать» Wi-Fi, пользователю необходимо сбросить сетевые конфигурации в меню системных настроек. Эта манипуляция позволяет откатиться к заводским настройкам и iPhone не будет помнить «символы смерти».

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Данную ошибку не стоит считать критической и серьезной. Но всегда есть риск, что найдется какой-то умник, который может решить подобным образом подшутить над владельцем iPhone. Поэтому не стоит передавать свой смартфон кому-либо. Но, если что-то пойдет не так, обладатели iPhone знают, как решить проблему.

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Источник: androidauthority