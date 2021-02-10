Новый флагман Xiaomi: мощное железо, ультрабыстрая зарядка и камера под дисплеем

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Обещают, что у Xiaomi появится флагман, чья подэкранная камера будет создавать качественные фото

План по выпуску флагманов Xiaomi на этот год еще не выполнила. Известный сетевой информатор Digital Chat Station уверяет, что в конце третьего квартала или уже в четвертом компания выпустит новый премиальный смартфон. С каким именем он выйдет на рынок информатор не сообщает.

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По его данным, одной из фишек новинки станет подэкранная камера нового поколения. Ожидается, что качество фоточек, созданных на нее, будет ничуть не хуже тех, что создаются на обычные камеры, врезанные в область дисплея. Для того, чтобы обеспечить достаточный уровень пропускания света в зоне расположения датчика изображения, компания установит специальный дисплей с особым расположением пикселей, которые обеспечат работу камеры не в ущерб качеству картинки.

В числе прочих характеристик флагмана называется чипсет Snapdragon 888 или Snapdragon 888 Pro (Plus), а также быстрая зарядка мощностью 100 Вт. Совокупность характеристик новинки заставляет строить догадки, что новым премиальным смартфоном может быть Xiaomi Mi Mix 4, которому по статусу предлагать флагманский чип и камеру под поверхностью дисплея ему активно сватают инсайдеры.

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Источник: mydrivers