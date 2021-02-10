Новый мобильный чип Xiaomi готов?

700

Xiaomi готова представить свой новый процессор 29 марта

Казалось, что идея Xiaomi выпускать фирменные чипы, похоронена и все закончится выпуском одного процессора. Но, как оказалось, китайский техногигант не собирается отказываться от перспективы научиться создавать собственные аппаратные платформы. И об этом пойдет речь на предстоящем 29 марта пресс-мероприятии Xiaomi.

Читать также: Redmi Note 10: претендент на звание главного разочарования 2021 года﻿

Сегодня в своем официальном аккаунте в WeChat компания опубликовала сообщение, что «небольшой чип собственной разработки с бесконечными технологическими мечтами Xiaomi спешит выйти. 29 марта сердце учащенно бьется». Все указывает на то, что будущий понедельник будет насыщен на премьеры. Компания не только покажет флагманы Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra, новый ноутбук Mi Notebook и складной Mi Mix, но и анонсирует новый чип.

Обращаем внимание на оговорку компании, что это будет «маленький» чип. Скорее всего, создан он будет по уже зрелым нормам техпроцесса и это будет не флагманский продукт, а решение для бюджетного или среднего класса аппаратов. Само объявление о предстоящем анонсе нового процессора Xiaomi было позитивно принято рынком и акции компании выросли на 8%.

Читать также: Новый Xiaomi Mi Mix получил «человеческий глаз», воплощенный в «жидкой линзе»

﻿Но есть те, кто считает, что восторг о выходе мобильного процессора преждевремен. Компания может представить не систему на чипе, а лишь независимый процессор обработки изображений. Компания обещает совершить прорыв по части фотовозможностей в Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra, поэтому есть вероятность,что поможет ей в этом фирменный Xiaomi IPS. Ждем презентации, чтобы точно знать, какой же процессор приготовила Xiaomi.

Напомним, что свой первый и пока единственный чип Surge S1 компания представила в феврале 2017 года. Он лег в основу Xiaomi Mi 5C, который был доступен только на территории Китая и чуда не произошло — смартфон продавался слабо и чип вышел посредственным.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источник: mydrivers