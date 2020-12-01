«Новый» смартфон Lenovo Lemon K12 станет обычным ребрендингом Moto E7 Plus

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Lenovo решили возродить линейку Lemon благодаря имеющемуся смартфону Motorola Moto E7 Plus.

Постер Lemon K12﻿

Недавно мы рассказывали о том, что Lenovo собирается вновь производить смартфоны под эгидой линейки Lemon. Бренд Lemon будет ориентирован на производство смартфонов начального и среднего уровня на внутреннем Китайском рынке.

Сегодня мы узнали, что компания приняла решение о том, что 9 декабря в Китае будет показан новый смартфон линейки – Lemon K12.

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Компания выложила первый постер устройства, который раскрывает только официальное название, а технические характеристики Lemon K12 все еще остаются тайной. Недавно Lenovo уже показывала дизайн будущего смартфона Lemon. На изображениях видно, что в экране имеется отверстие для фронтальной камеры, кнопка дополнительной функциональности на левой грани и оформленный в квадрат блок основной камеры.

Считается, что грядущие смартфоны линейки Lemon могут стать обычным ребрендигом устройств Motorola, которые уже продаются на глобальном рынке. Например, свежие слухи говорят о том, что Moto E7 Plus может быть также переименован в смартфон линейки Lemon, а именно в тот самый Lenovo K12.

Интересно, что не так давно на сайте TENAA появилась информация о специальной версии Moto G9 Power для Китая. По имеющимся сведениям, именно этот смартфон Motorola возьмут как основу для будущего Lenovo Lemon K12 Pro.

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Желательно дождаться дальнейших слухов, чтобы узнать, является ли Lenovo K12 совершенно новым смартфоном или же переделанной Motorola.

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Moto E7 Plus﻿



Источник: Gizchina



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