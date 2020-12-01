«Новый» смартфон Lenovo Lemon K12 станет обычным ребрендингом Moto E7 Plus
Lenovo решили возродить линейку Lemon благодаря имеющемуся смартфону Motorola Moto E7 Plus.
Постер Lemon K12
Недавно мы рассказывали о том, что Lenovo собирается вновь производить смартфоны под эгидой линейки Lemon. Бренд Lemon будет ориентирован на производство смартфонов начального и среднего уровня на внутреннем Китайском рынке.
Сегодня мы узнали, что компания приняла решение о том, что 9 декабря в Китае будет показан новый смартфон линейки – Lemon K12.
Компания выложила первый постер устройства, который раскрывает только официальное название, а технические характеристики Lemon K12 все еще остаются тайной. Недавно Lenovo уже показывала дизайн будущего смартфона Lemon. На изображениях видно, что в экране имеется отверстие для фронтальной камеры, кнопка дополнительной функциональности на левой грани и оформленный в квадрат блок основной камеры.
Считается, что грядущие смартфоны линейки Lemon могут стать обычным ребрендигом устройств Motorola, которые уже продаются на глобальном рынке. Например, свежие слухи говорят о том, что Moto E7 Plus может быть также переименован в смартфон линейки Lemon, а именно в тот самый Lenovo K12.
Интересно, что не так давно на сайте TENAA появилась информация о специальной версии Moto G9 Power для Китая. По имеющимся сведениям, именно этот смартфон Motorola возьмут как основу для будущего Lenovo Lemon K12 Pro.
Желательно дождаться дальнейших слухов, чтобы узнать, является ли Lenovo K12 совершенно новым смартфоном или же переделанной Motorola.
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Moto E7 Plus
Источник: Gizchina
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