Lenovo продолжает собирать хайп на почве выхода новых смартфонов линейки Redmi Note 9

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Lenovo продолжают вести себя как типичная китайская компания – производитель показал дизайн новых смартфонов, которые должны стать конкурентами бюджетников от Redmi.

В конце прошлой недели мы выпустили материал, рассказывающий о том, как Lenovo собрались идти на продукцию Redmi со своим «мечом» в виде новых бюджетников. В скором времени компания собирается показать три новых смартфона.

Всего Lenovo планирует выпустить аж 6 устройств бюджетного и среднебюджетного сегмента. Новые смартфоны будут позиционироваться как прямые конкуренты трем новым устройствам Redmi Note 9, показанным вчера в Китае. Сразу после презентации Redmi, Lenovo выложили у себя в Weibo новые схематические изображения готовящихся устройств.

На изображениях видно, что, как минимум, на одном из готовящихся устройств будет установлен блок основной камеры на три или четыре объектива. Объективы размещены в квадратный блок: возможно один из объективов является вспышкой. Кстати, на изображении также видно, что в смартфонах останется привычный для бюджетников 3.5 мм мини-джек.

На втором изображении видна передняя часть устройства. По нему можно понять, что спереди нас ждет аккуратное отверстие для фронтальной камеры. Третья картинка показывает левую грань смартфона, где можно увидеть расположение кнопки с неизвестной функциональностью. Учитывая, что во всех смартфонах компании кнопка питания расположена на правой стороне устройства, скорее всего, перед нами клавиша вызова Ассистента.

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Не забыли Lenovo и похвастаться – подпись к изображениям намекает на то, что пользователям стоит ждать лучшую камеру, большой дисплей и более эргономичный дизайн, чем у Redmi Note 9.

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Источник: Notebookcheck



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