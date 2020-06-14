Технология Super Warp Charge: вот в чем OnePlus 8T превзойдет OnePlus 8

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OnePlus в числе первых китайских компаний, которая начала выставлять быструю зарядку в своих смартфонах как сильную сторону. Dash Charge стал одним из широко разрекламированных стандартов и производитель строил вокруг нее свою пиар-кампанию, а пользователи неизменно называли быструю зарядку в числе одних из главных преимуществ смартфонов OnePlus.

Чем пользуется OnePlus

Компания постоянно совершенствует свою проприетарную зарядку и в 2019 году был представлен стандарт Warp Charge мощностью 30 Вт. Ему под силу чуть больше чем за час зарядить полностью аккумулятор емкостью 4000 мАч. Но и это не предел. Ожидается дальнейший прирост мощности.

Что дальше

Есть предпосылки говорить о том, что OnePlus 8T получит поддержку быстрой 65-ваттной зарядки. В числе фактов, которые говорят в пользу такого развития событий, регистрация компании в сертификационной службе TÜV Rheinland соответствующего зарядного устройства и еще одно доказательство было найдено в Android 11 Beta для OnePlus 8.

В самой прошивке новая технология упоминается как Super Warp Charge, и ее мощность составляет 65 Вт. Скорее всего, при ее создании за основу взяты наработки другой «дочки» BBK — Oppo, которая уже активно оснащает свои устройства 65-ваттной быстрой зарядкой.

Новый цвет

Есть предположение, что помимо ультрабыстрой зарядки, цветовая палитра корпусов OnePlus 8T пополнится новым оттенком «Ice Blue». Что касается времени выхода флагмана, то традиционная пора для его премьеры — осень.

Источник: phonearena

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