OPPO начал отправку обновления до Android 10 на OPPO F15 и OPPO A91

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Мы уже рассказывали вам о возможном скором выходе 8 версии прошивки от OPPO ColorOS, но компания не забывает думать и о делах насущных. Вовсю идет поддержка нынешней версии графического интерфейса китайской компании – ColorOS 7. Например, многие аппараты компании уже обновились до (пока еще) актуального Android 10. Очередь настала популярных моделей OPPO F15 и OPPO A91. Точнее это одна модель, названия разные.

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Компания представила OPPO A91 в Китае в декабре 2019 года, затем решила выпустить тот же смартфон на территории Индии, но месяцем позже и с другим названием. А чтобы совсем запутать, OPPO выпустила этот же аппарат на глобальный рынок, но с тем же названием, как и в своей родине – OPPO A91. И индийская версия под именем F15, и глобальная - A91 - имеют одно и то же программное обеспечение. По этой причине обновление ColorOS 7 на базе Android 10 поставляется для обоих устройств.

Как и следовало ожидать, обновление ColorOS 7 добавит все фишки, представленные Google вместе с Android 10, а именно: общесистемный темный режим и полноэкранные жесты. Но это не все, ведь работу провела и сама OPPO. Китайская компания провела заметное улучшение в работе своего графического интерфейса. Теперь пользователи OPPO F15 (назовем эти два смартфона одним именем) заметят гораздо более «чистый» и интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Дизайнеры OPPO переработали иконки, некоторые элементы оформления, а программисты оптимизировали игровой режим и многое другое.

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Текущая стабильная сборка Android 10 для OPPO F15 имеет номер CPH2001PUEX_11.C.11. Оно уже доступно для скачивания в Индии и в некоторых других странах.

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Источник: coloros.com