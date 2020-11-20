Внешность нового Samsung Galaxy A12 5G раскрыта благодаря фотографиям его чехла

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Вновь инсайдеры не дремлют и предоставляют нам свежайшие инфоповоды: теперь мы знаем внешность Samsung Galaxy A12 5G.

Как мы знаем, Samsung не сидят на месте и выпускают по несколько смартфонов в месяц. По крайней мере, так ощущается. В Сети появилась новая информация об еще одном смартфоне Samsung, на этот раз это Galaxy A12 5G. Многие издания уже догадались, что он будет представлять собой новую, прокаченную версию Galaxy M12.

Главной фишкой A12 5G станет возможность 5G-соединения, правда, другой плюс M12 может кануть в лету – по слухам, новая версия может лишиться аккумулятора на 7000 мАч.

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Благодаря сливу внешнего вида чехла нового смартфона мы знаем дизайн Galaxy A12. Он очень похож на Galaxy A42 5G, а также повторяет элементы дизайна M12, в основном, из-за квадратной камеры. Эти изображения подтверждают более ранние слухи о том, что готовящийся смартфон будет оснащен тройной камерой.

Еще одной особенностью является боковой сканер отпечатков пальцев, прямо как и в M12. Дисплей же должен быть выполнен по технологии IPS.

Естественно, изображения, построенные на основе внешнего вида чехлов, не претендуют на полное соответствие конечного дизайна смартфона. Тем не менее, обратите внимание на заднюю спинку аппарата - она имеет градиент, что отличается от дизайна Galaxy A42 и M12.

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Также, судя по фотографиям, мы можем предположить, что в устройстве оставили 3,5-мм разъем для наушников. По слухам, смартфон будет доступен с 32 Гб и 64 Гб хранилища.

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Источник: Gizmochina



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