Обещают выход OnePlus 10R Lite. Без сюрпризов

1086

OnePlus Ace Racing Edition могут переименовать для других рынков

Почти две недели назад состоялась премьера OnePlus Ace Racing Edition в Китае. Новинка получила экстерьер в стиле OnePlus 10 Pro и 120-герцовый IPS-дисплей. Ожидалось, что смартфон будет доступен только в Поднебесной, но теперь пришло сообщение, что за пределы домашнего рныка он все же выйдет.

В частности, указывают на то, что смартфон может появиться на рынке Индии как OnePlus 10R Lite. Говорить о появлении этой модели позволила база данных IMEI, где и было найдено упоминание о смартфоне с модельным номером PGZ110 и именем OnePlus 10R Lite. Полагают, что этот аппарат не создан с нуля, а лишь ребрендинг китайского OnePlus Ace Racing Edition.

Читать также: OnePlus Nord 2T представлен официально: первый с Dimensity 1300 и зарядкой от OnePlus 10 Pro ﻿

Если предположения верны, то нам остается ждать премьеры и оглашения ценника, который запросят за новинку. Ведь характеристики OnePlus 10R Lite уже известны: 6,59-дюймовый экран разрешением FullHD+, процессор Dimensity 8100 Max, стереодинамики, NFC, батарея на 5000 мАч с зарядкой на 67 Вт и тройная тыльная камера 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. В отличие от OnePlus Ace Racing Edition новинка должна получить оболочку OxygenOS 12 на базе Android 12.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: gizmochina