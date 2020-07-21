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Создатель Google Camera решил уйти к Adobe, чтобы написать «идеальное приложение камеры»

21.07.2020 1174 2

Линейка Pixel от Google до сих пор считается эталоном Android-смартфона. Быстрая и стабильная работа и самые последние обновления системы раньше всех сделали Pixel желанным аппаратом у многих любителей гик-атрибутики. А одна особенность сделала линейку Pixel легендарной – софт камеры. Крутость приложения камеры обычно ассоциируется с одним человеком – Марком Ливойем. Инженер покинул Google в начале этого года и теперь нашел новое место в Adobe.

 

Создатель Google Camera решил уйти к Adobe, чтобы написать «идеальное приложение камеры» – фото 1

 

В течение многих лет, Google не изменял своей основной камере на 12 Мп, чтобы улучшать работу программного обеспечения. И работа была сделана на славу: фотографии выглядели лучше в хорошем освещении, достигался отличный результат в плохом освещении, и еще мы получили всякие плюшки, вроде астрофотографии.

 

Именно Марк Ливой, работавший в Google в качестве одного из главных инженеров с 2014 года, сделал Google Camera такой, какая она есть. Он был лицом камеры Pixel и даже проводил большую часть презентации Pixel 4, рассказывая об успехах в мобильной фотографии.

 

Создатель Google Camera решил уйти к Adobe, чтобы написать «идеальное приложение камеры» – фото 2

 

Как сообщается, в Adobe Ливой будет работать над созданием своего рода универсального приложения камеры, а также других улучшении ПО в области фотографии. Пока никто не знает, будет он будет продолжать совершенствовать и без того крутую камеру от Photoshop или разрабатывать что-то новое.

 

Интереснее всего, что именно Adobe может создать приложение, которое даст возможность делать фотографии уровня Pixel на практически любом смартфоне. Вместо того, чтобы мучиться с поиском мода Google Camera, вы просто сможете установить приложение от Adobe.

 

Ждем новостей от гуру.

 

Создатель Google Camera решил уйти к Adobe, чтобы написать «идеальное приложение камеры» – фото 3

 

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Источник: Android Authority

Google Camera Adobe Google
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 21.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Илья -3
Практически все флагманы 2019-2020 года без Гугл камеры фоткают лучше пикселя и Гугл камера делает только хуже. О чем речь вообще ?
21.07.2020 11:27
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Flare TV 0
Илья, во первых как раз таки у пикселя именно днём лучшие фото,ночью у него конечно модуль уже маленький. хуже получается,а по поводу что с гугл камерой хуже,это значит что мод говно скачали
21.07.2020 12:20
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Создатель Google Camera решил уйти к Adobe, чтобы написать «идеальное приложение камеры»