Создатель Google Camera решил уйти к Adobe, чтобы написать «идеальное приложение камеры»

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Линейка Pixel от Google до сих пор считается эталоном Android-смартфона. Быстрая и стабильная работа и самые последние обновления системы раньше всех сделали Pixel желанным аппаратом у многих любителей гик-атрибутики. А одна особенность сделала линейку Pixel легендарной – софт камеры. Крутость приложения камеры обычно ассоциируется с одним человеком – Марком Ливойем. Инженер покинул Google в начале этого года и теперь нашел новое место в Adobe.





В течение многих лет, Google не изменял своей основной камере на 12 Мп, чтобы улучшать работу программного обеспечения. И работа была сделана на славу: фотографии выглядели лучше в хорошем освещении, достигался отличный результат в плохом освещении, и еще мы получили всякие плюшки, вроде астрофотографии.

Именно Марк Ливой, работавший в Google в качестве одного из главных инженеров с 2014 года, сделал Google Camera такой, какая она есть. Он был лицом камеры Pixel и даже проводил большую часть презентации Pixel 4, рассказывая об успехах в мобильной фотографии.





Как сообщается, в Adobe Ливой будет работать над созданием своего рода универсального приложения камеры, а также других улучшении ПО в области фотографии. Пока никто не знает, будет он будет продолжать совершенствовать и без того крутую камеру от Photoshop или разрабатывать что-то новое.

Интереснее всего, что именно Adobe может создать приложение, которое даст возможность делать фотографии уровня Pixel на практически любом смартфоне. Вместо того, чтобы мучиться с поиском мода Google Camera, вы просто сможете установить приложение от Adobe.

Ждем новостей от гуру.





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Источник: Android Authority