Слух: Xiaomi добавят функционал от Google Camera в родное приложение камеры MIUI

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В этом году Xiaomi порадовал своих фанатов крупным обновлением своего графического интерфейса – теперь актуальна уже 12 версия MIUI. Обновление, впервые за достаточно долгое время, привнесло много нововведений в дизайн и общую работоспособность прошивки. Но кроме внешнего вида интерфейса, обновился и функционал. Особенно изменения заметны в работе и внешнем виде приложения камеры: появились новые жесты, а оформление стало более лаконичным и «свежим».

Не так давно в Сети появилась информация о том, что разработчики MIUI не оставляют работу над прошивкой, и родное приложение должно пополнится полезным функционалом, которое уж больно будет напоминать возможности софта от смартфонов линейки Google Pixel.

Пользователь под ником Deiki в своем Telegram рассказал, что Xiaomi работает над функцией под названием «AI Shutter» для приложения MIUI Camera. Реализация этой функции будет аналогична функции «Лучший снимок» (Top Shot) от Google на смартфонах Pixel.

Строка кода с упоминанием этой функции была замечена в приложении MIUI Camera, которое можно встретить в последней бета-версии MIUI 12. Согласно этой информации, приложение будет рекомендовать лучший снимок из серии снимков, сделанных при нажатии и удержании кнопки спуска затвора.

На данный момент функция «AI Shutter» не работает ни на одном смартфоне Xiaomi. Если все пойдет по плану, то в ближайшие дни компания сделает ее доступной для некоторых устройств в своих еженедельных сборках.

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Источник: XDA