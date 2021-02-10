OTA-обновления - что это и для чего нужны

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Разберемся, что из себя представляет обновление OTA на Xiaomi

Сегодня прошивки для смартфонов развиваются гораздо быстрее, чем даже пару лет назад. Различные нововведения не только улучшают опыт использования смартфоном, но и дают новые ощущения, что очень важно, если вы покупаете телефон на несколько лет вперед.

Раньше процесс обновления мог быть запутанным и весьма неудобным для новичков, но теперь «накатить» свежую версию прошивки сможет даже ребенок. За это можно благодарить способ обновления под названием OTA.

OTA доступен для практически каждого современного смартфона. Естественно, такой способ обновления поддерживают устройства от нашего любимого бренда Xiaomi. Сегодня мы разберемся, что такое OTA и как с ним «работать».

OTA – что означает этот термин

На самом деле, OTA – уже давно существующий тип установки обновлений. Аббревиатура расшифровывается как «Over The Air», то есть «по воздуху».

Уже из названия вы можете представить принцип «работы» OTA: вместо «ручного» скачивания файла прошивки и использования recovery, смартфон как бы ловит необходимые для него файлы с серверов производителя и в автоматическом режиме производит их установку.

Удобно это, в первую очередь, людям, которые совсем не разбираются и не хотят разбираться в процессе обновления ПО своего смартфона – все делается практически в автономном режиме, человеку остается лишь запустить процесс установки.

Плюсы обновления по воздуху

Как мы уже сказали, главный плюс OTA заключается в ее удобстве – файлы обновления закачиваются сами по себе. Кстати, вам не придется ждать подключения смартфона к Wi-Fi-сети – подойдет и мобильный Интернет. Правда, стоит помнить, что объем скачанных файлов может достигать нескольких Гигабайт – будьте аккуратны.

Однако, в целом, за минорные обновления волноваться не стоит, так как обновление не «прилетает» в виде целого файла прошивки – вы получаете лишь необходимые патчи и фиксы, что сильно убыстряет процесс установки новой прошивки.

Положительной стороной обновления OTA является также гарантия того, что на ваше устройство будет установлено официальное ПО прямиком из «дома» Xiaomi. Больше не нужно переживать по поводу вредоносных файлов и вирусов.

Еще одной чертой общего удобства от обновления по воздуху является отсутствие необходимости разблокировать загрузчик. По сути, именно этот пункт придает уверенности обычному юзеру в том, что он не сломает свое устройство из-за своих «кривых» рук.

Минусы OTA

В основном, минусы обновления по воздуху абсолютно несущественные – многие их вообще могут посчитать неважными. Все-таки мы обязаны предупредить о них.

Во-первых, OTA попросту недоступно для «умельцев», привыкших кастомизировать смартфон по свои специфичные нужды (установка другой прошивки, рут-права и так далее).

Во-вторых, пользователи, установившие новую версию прошивки на «старое» устройство, могут заметить замедление в работе своего телефона.

Связано это с двумя причинами: 1) зачастую программисты Xiaomi не стремятся оптимизировать новые функции под устаревшее железо, 2) установка новой версии прошивки «поверх» старой (без очистки хранилища) может нести за собой ошибки несовместимости.

Как мы видим, плюсов OTA насчитывается больше, да и их вес точно уделывает возможные минусы.

Принцип работы OTA?

Выше мы говорили о том, что обновление по воздуху дает возможность скачать только те файлы, которые нужны в данный момент для «повышения» версии прошивки. Сам архив, «прилетающий» при обновлении на ваше устройство, состоит из трех главных составляющих: System (основная часть новой версии прошивки), Patch (файлы, исправляющие «косяки» предыдущей сборки) и META-INF (информация о том, что будет обновлено).

Вам не придется беспокоиться о том, как скачать данные файлы и найти путь к ним в Проводнике – все делается без вашего участия.

Как обновить ваш Xiaomi по воздуху?

Что ж, мы рассмотрели теорию – перейдем к практике. Перед началом обновления обязательно удостоверьтесь, что ваш смартфон «готов» к данному процессу.

К обязательным условиям для OTA относятся: заблокированный загрузчик со стоковым (родным) Recovery, стоковая прошивка (не кастом) и отсутствие рут-прав. Настоятельно рекомендуем поддерживать заряд вашего смартфона на уровне не ниже 60 процентов, а также «подчистить» хранилище, чтобы иметь возможность скачать необходимые файлы.

Автоматическое обновление

Начнем с самого популярного и простого способа обновить ваш Xiaomi. Исходя из названия метода, можно понять, что смартфон будет выполнять все действия по обновлению прошивки в автономном режиме – вам лишь необходимо будет соглашаться с выполнением некоторых требований устройства.

Прелесть автоматического обновления заключается в том, что в большинстве случаев вам просто-напросто придет системное уведомление о получении свежей версии прошивки. Однако если вы знаете, что обновление доступно, но уведомление так и не приходит, можно проверить его наличие вручную.

Заходим в общие Настройки смартфона и тыкаем по разделу «О телефоне». Внутри нас будет ждать список подразделов, среди которых находим пункт «Версия MIUI». Откроется меню обновления, внизу которого вы найдете кнопку «Проверить обновления». Нажимаем на нее и дожидаемся окончания поиска.

Если прошивка доступна к скачиванию, нажимаем на кнопку «Загрузить» и ждем, пока апдейт полностью загрузится. По окончании скачивания нажимаем на кнопку «Перезагрузить» и просто ждем завершения установки. В это время со смартфоном нельзя ничего делать, иначе есть большой шанс получить «кирпич».

После загрузки в систему ждем пару минут, чтобы прошивка «встала» на свои места и наслаждаемся обновлением.

Ручное обновление

Если же поиск в Настройках Xiaomi не привел к нужному результату, а свежая прошивка уже «лежит» на официальном форуме компании, то вы можете провести установку обновления в ручном режиме.

Для этого вам необходимо зайти на форум Mi Community, где всегда можно найти самые свежие (официальные) сборки под ваше устройство. В поиске сайта вбиваете модель вашего Xiaomi и переходите на его страницу. На данной странице ищете кнопку «Download Full Rom», нажимаете на нее и ожидаете окончания скачивания.

Небольшая ремарка: качать лучше сразу с телефона, чтобы не заморачиваться с перебросом архива с ПК на смартфон.

После скачивания возвращаемся к уже известному нам пункту «Версия MIUI» и нажимаем в открывшемся окне иконку в виде трех точек в верхнем правом углу экрана. Вывалится выбор из возможных действий – вам необходимо нажать на пункт «Выбрать файл прошивки».

Открывается проводник, в котором нам необходимо выбрать недавно скаченный архив с обновлением нашей прошивки. Нажимаем «Ок» и ждем завершения проверки файла и установки обновления.

Кстати, вариант ручного обновления предпочтителен для пользователей, стремящихся полностью избавиться от риска заполучить те самые ошибки при установке лишь урезанных файлов обновления. Связано это с тем, что с форума MIUI вы качаете полную версию свежей прошивки от Xiaomi.

Можно немного упростить и ускорить процесс установки полной версии обновления – для этого в пункте «Версия MIUI» (при нажатии на три точки) имеется подпункт «Скачать полную прошивку». Если вы сразу не находите данный пункт, нажмите несколько раз по логотипу MIUI 12, пока не появится сообщение о том, что дополнительные настройки стали доступны.

После этого нажимаем на строчку «Скачать полную прошивку», ждем ее скачивания и по окончании нажимаем на «Перезагрузить». Установка пойдет своим чередом.

Дополнительные способы обновления Xiaomi

Следующие методы обновления вашего смартфона совсем не относятся к тематике OTA, но не упомянуть о них мы не можем. Ведь частенько случаются непредвиденные ситуации и свежая прошивка «встает» не так гладко, как хотелось бы. В этом случае имеет смысл воспользоваться альтернативными способами установки прошивки.

Через Recovery

Для начала рассмотрим более простой способ обновления – через встроенный Recovery. Качаем файл полной прошивки, переносим его в корень хранилища и переименовываем архив в update.zip. После выключаем телефон и заходим в сам Recovery – для этого вам необходимо зажать одновременно кнопку питания и обе кнопки управления громкостью.

Попав в рекавери, наблюдаем выбор из нескольких действий. Нам необходимо кликнуть по пункту «Install update.zip to System One». После этого начнется процесс установки, по окончании которого нажмите на кнопку «Reboot to System», чтобы включить ваше устройство.

Через Fastboot

Второй способ прошивки актуален в самых «запущенных» случаях. Например, если ваш смартфон после обновления превратился в кирпич или же появились ошибки в работе устройства, которые не решаются обычной перепрошивкой силами самого смартфона.

Для прошивки через Fastboot нам понадобится программа Mi Flash. Не так давно мы подробно рассказывали о работе с данным ПО, поэтому в этот раз затронем лишь самые важные этапы прошивки.

Обязательно скачиваем версию прошивки именно под Fastboot – стандартная версия под рекавери не подойдет. После распаковки не забываем, что ни папку, ни отдельные файлы редактировать нельзя. Также в обязательном порядке устанавливаем все необходимые драйвера. В этом нам поможет сама программа, главное – соглашаться со всеми всплывающими окошками.

Прошивка с помощью Mi Flash вернет вашему Xiaomi первозданное состояние. Именно поэтому мы используем данный способ только в экстренных случаях, когда терять уже него.

Бонус: почему я не вижу OTA-обновление, если оно уже есть на форумах?

Ответ на данный вопрос очень прост: до вас еще не дошла очередь. Дело в том, что Xiaomi отправляю файлы обновления порционно, а не сразу на все свои устройства. Сделано это для того, чтобы не допустить появления ошибок на большом количестве телефонов.

Для начала свежая версия прошивки отправляется на ограниченное количество смартфонов, чтобы проверить ее стабильность. Если компания не получает сверхнегативной критики, то начинается вторая и третья волны отправки обновления. Если же свежая прошивка приносит большое количество багов, рассылка обновления сворачивается, и программисты «допиливают» только что выпущенное ПО.

Также Xiaomi просто боятся перегруза своих серверов – сегодня в мире невообразимое количество и разнообразие продукции от китайского бренда, поэтому отправить новую версию прошивки даже для одной модели было бы непосильной задачей.

Поэтому делаем вывод: если вы не хотите заморачиваться с дополнительными возможностями обновления, то просто запаситесь терпением и ждите появления заветного уведомления о новой версии MIUI.