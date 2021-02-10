Объявлена дата анонса Realme GT Neo 2T

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Realme GT Neo 2 получит версию с чипом от MediaTek

В сентябре был представлен Realme GT Neo 2, а на прошлой неделе пришла информация, что в планах компании выпустить еще одну версию смартфона, дав ей имя realme GT Neo 2T. Сайт TENAA рассекретил характеристики новинки и оставалось дождаться оглашения даты релиза устройства. И вот сегодня компания подтвердила, что 19 октября устроит анонс Realme GT Neo 2T.

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На промо-плакате показали розничную коробку, в которой будет приходить новинка к своим покупателям. Она указывает на то, что создан смартфон с акцентом на дизайн. По данным сертификационного агентства TENAA, Realme GT Neo 2T предложит 6,43-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, фронтальную камеру на 16 Мп и тройную тыльную с датчиками 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

В качестве аппаратной платформы смартфон предложит Dimensity 1200AI, будет 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной. Руководить работой Realme GT Neo 2T станет операционная система Android 11 с оболочкой Realme UI 3.0. Емкость батарейки должна быть 4500 мАч и предложат технологию быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

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В октябре компания также должна представить Realme Q3s, который будет выделяться аккумулятором на 5000 мАч, 144-герцовым дисплеем и чипсетом Snapdragon 778G.

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Источник: gizmochina