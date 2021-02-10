Объявлена дата анонса Realme X7 Max

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Компания готовится вывести на рынок Индии Realme GT Neo с названием Realme X7 Max

Вот уже три года Realme находится в свободном плавании и активно наращивает модельный ряд устройств. В портфолио бренда есть Realme X7 и Realme X7 Pro, а через неделю к ним присоединится Realme X7 Max. Сегодня компания объявила, что премьера смартфона состоится 31 мая и это будет первый смартфон на базе Dimensity 1200 в Индии. Помимо смартфона в последний день весны представят серию телевизоров Realme Smart TV 4K.

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Очень похоже, что Realme X7 Max станет лишь результатом ребрендинга Realme GT Neo. Ему приписывают Super AMOLED-дисплей диагональю 6,43 дюйма разрешением FullHD+ с пиковой яркостью 1000 нит и частотой обновления 120 Гц, тройную тыльную камеру 64 Мп (Sony IMX682) + 8 Мп (широкоугольный датчик) + 2 Мп (макрообъектив) и селфи-объектив на 16-мегапикселей.

Смартфон должен получить 6/8/12 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб, стереодинамики, модуль NFC и аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч с технологией быстрой зарядки мощностью 50 Вт. Внутри Realme X7 Max должны установить систему охлаждения, которой под силу снизить нагрев чипа на 15°С.

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Источник: 91mobiles