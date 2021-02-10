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Представили Realme Watch 2 Pro: 90 спортивных режимов и 2 недели работы

20.05.2021 457 0

Realme Watch 2 Pro — новые фитнес-часы

Компания Realme, которая ударными темпами строит собственную экосистему сегодня представила очередной продукт из своего созвездия носимых гаджетов — Realme Watch 2 Pro. Новинка может похвастаться продолжительным временем работы и богатой функциональностью. Продажи устройства стартуют 29 мая и отдать за него предлагают $70.

 

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Realme Watch 2 Pro получил на вооружение 1,75-дюймовый экран разрешением 385х320 точек яркостью 600 кд/м². Пользователям предлагают на выбор более 100 вариантов оформления циферблатов. При помощи часов можно отслеживать спортивную активность в 90 различных режимах.

 

Представили Realme Watch 2 Pro: 90 спортивных режимов и 2 недели работы – фото 1

 

Габариты Realme Watch 2 Pro составили 255,2х38,9х12,65 мм при весе 40 грамм. Гаджет поможет отслеживать фазы сна, определит уровень содержания кислорода в крови и способен круглыми сутками следить за частотой сердечных сокращений. Естественно, что смарт-часы сообщат о количестве пройденных шагов и пройденном расстоянии, а также подсчитают потраченные калории.

 

Представили Realme Watch 2 Pro: 90 спортивных режимов и 2 недели работы – фото 2

 

Питает Realme Watch 2 Pro батарейка на 390 мАч и одного заряда должно хватить на две недели работы. Работают часы со смартфонами под управлением Android 5.0 и более актуальными версиями зеленого робота, а также помогают управлять музыкой и затвором камеры на смартфоне.

 

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Источник: fonearena

Realme Watch 2 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.05.2021

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Представили Realme Watch 2 Pro: 90 спортивных режимов и 2 недели работы

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