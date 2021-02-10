Realme обзаведется новинками с Snapdragon 870 и Snapdragon 778G

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Realme официально анонсировала выход в июне двух новых смартфонов с платформами от Qualcomm

Realme стал одним из быстрорастущих брендов в мире, который сосредоточился в своей работе на бюджетном и среднем ценовых сегментах. По сути компания зашла на территорию, на которой сильны позиции Xiaomi и конкурировать пришлось, прежде всего, с Redmi. Стартап начал штурмовать рынок недорогими устройствами, постепенно предлагая варианты подороже и покруче по характеристикам.

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Компания сумела собрать приличную армию фанатов и в следующем месяце она предложит для них две модели, которые можно будет отнести к сегменту субфлагманов. Realme заявила о том, что в июне она представит два новых смартфона, которые получат чипы Snapdragon 870 и Snapdragon 778G. Сетевые источники называют и точную дату анонса — 18 июня.

Месяц премьеры выбран не случайно. Предполагается, что выход новинок приурочат к ежегодной распродаже 618, которая проходит в Китае, и целый ряд производителей предпочитают выпускать новинки специально для мероприятия 618.

Как будут именоваться новые смартфоны и к какой серии они примкнут, не сообщается. Рискнем предположить, что одна из моделей станет частью линейки Realme GT. А в качестве одного из конкурентов стоит рассматривать Redmi K40.

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Источник: mydrivers