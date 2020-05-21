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Обзор Xiaomi Poco F2 Pro – преемник Pocophone F1 и будущий хит продаж

Содержание:







Цена

Дизайн и комплектация

Экран

Камера

Производительность и автономность

Программное обеспечение

Особенности

Итог

Видеообзор Poco F2 Pro



Где купить смартфон?

Летом 2018 года Pocophone, суббренд Xiaomi, взорвал рынок своим первым смартфоном, «бюджетным флагманом» Poco F1. Это был реально потрясающий смартфон в плане соотношения цены и мощности: крутейший на тот момент процессор Qualcomm Snapdragon 845, 6 или 8 гигабайт оперативы и новая, «свежая» оболочка POCO Launcher в простеньком пластиковом корпусе без понтов и наворотов.

Нельзя сказать, что это был бескомпромиссный вариант для всех – отсутствие чипа NFC, средненькие камеры и несоответствие некоторых обещаний реальному положению дел несколько снизили «постпрезентационный» накал страстей, но господа, это был отличный аппарат за свои 300 долларов, с рекордным количеством кастомных прошивок и быстро образовавшимся гик-коммьюнити. Люди реально с нетерпением ждали Pocophone F2 – новый флагман по цене середнячка с топовыми характеристиками, неизбежными компромиссами и практически полной свободой перепрошивки, фактически гарантированной производителем.

Мечты разбились о реальную жизнь, как морские волны о волнорез. Во-первых, Poco F2 не особо спешил явить себя миру – фанатом пришлось ждать новинки целых два года. Во-вторых, он не стал принципиально новым аппаратом – помните, как Xiaomi Mi 5X становился Xiaomi Mi A1 и наоборот? Poco F2 Pro, появившийся совсем недавно, – это «брат-близнец» Redmi K30 Pro, альтернативная версия китайского «бюджетного флагмана» со всеми его преимуществами и недостатками, но особой фирменной оболочкой и несколько иным позиционированием.

Итак, давайте начнём обзор Pocophone F2 Pro и разберемся, что в нём такого интересного и стоит ли на него вообще обращать внимание.

Цена Xiaomi Poco F2 Pro

Pocophone F1 был самым доступным аппаратом с флагманским процессором и стоил всего 300 долларов. Разумеется, чего-то подобного ждали и от второго поколения, так что при стоимости Poco F2 Pro в 500 долларов неизбежно разочарование и возмущение – мол как так, где обещанная бюджетность?

Поясняем. Во-первых, материал корпуса здесь не в пример круче, чем у первого поколения. То, что Poco F2 Pro, по сути, клон Redmi K30 Pro, позволяет несколько удешевить процесс сборки за счёт отсутствия необходимости переводить оборудование на производство принципиально новых аппаратов и платить дизайнерам, инженерам и прочим участникам процесса разработки новых смартфонов. Тем не менее, стекло и металл – это не пластик, и вполне логично, что аппарат с таким корпусом стоит дороже. Перископическая фронтальная камера и подэкранный сканер отпечатка – тоже не самые бюджетные технологии.

Во-вторых, поддержка новейших сетей 5G тоже не достаётся бесплатно. Для наших стран переплата за такую фишку кажется излишней, однако Poco F2 Pro – аппарат для европейского рынка в целом, а не только для стран СНГ, а в Европе сети 5G развернуты уже практически повсеместно – логично, что флагманы ориентированы на страны с ведущими технологиями, а не на тех, кто ещё несколько лет будет утрясать бюрократические и технологические вопросы развёртывания новых сетей.

В-третьих, Poco F2 Pro всё равно дешевле, чем его прямые конкуренты – всяческие OnePlus 8 Pro, Mi 10 Pro и прочие современные флагманы, которые стоят в лучшем случае от 700 долларов, это тоже надо учитывать.

Дизайн и комплектация Xiaomi Poco F2 Pro

Poco F2 Pro – скорее всего, единственный в этом году флагман, лишённый выреза в экране (а также устаревших чёлок и капель). Каким бы ни было отношение к подвижным элементам в смартфоне, чисто визуально подобные аппараты часто воспринимаются выигрышнее, чем «дырявые» конкуренты, да и в играх отсутствие необходимости программно «отрезать» часть экрана только на руку пользователю.

Стеклянный задник выглядит одновременно свежо и солидно: стекло и металл всегда круче пластика, а круглая платформа для модулей основной камеры ещё не успела приесться так, как вертикальный ряд или «айфоновский» квадрат. Сканер отпечатка пальцев находится прямо в экране, так что старомодных сканеров под камерой, в определённой мере портящих внешний вид аппарата, тоже нет.

Спереди и сзади Poco F2 Pro защищён закалённым стеклом Gorilla Glass 5, олеофобное покрытие присутствует, но, как обычно, не спасает от отпечатков, так что комплектный чехол порой кажется спасением. Он достаточно тонкий, чтобы не сильно испортить впечатления от смартфона, но настолько простецкий, что такого красавца хочется во что-то переодеть.

На экран наклеена защитная плёнка, а в коробке ничего «лишнего»: только блок питания с быстрой зарядкой мощностью 30Вт, кабель USB Type-C, документация и скрепка для извлечения лотка сим-карт.

Экран Xiaomi Poco F2 Pro

Экран Pocophone F1 не то чтобы сплошное разочарование, но… скажем так, становится ясно, почему смартфон стоит всего 500 долларов.

Цветопередача и углы обзора хорошие, но яркости крайне мало. Максимальная яркость в 500 нит – это норма для помещений, но вот на улице в солнечный день вы на сообщение уже не ответите, придётся прятаться в тень. Никакая обещанная «продвинутая система автояркости» этого, к сожалению, не исправит. Несмотря на то, что многие люди так и так пользуются смартфонами в основном в помещениях, хороший запас яркости – это хорошо, правильно и нормально для флагманов. Что ж, тут Xiaomi (или POCO, как угодно) сэкономили.

Но это ещё не самый главный провал. Главное, в чём Poco F2 Pro реально отстаёт от конкурентов – это частота обновления экрана. В то время как все флагманы (да и некоторые середнячки тоже) оснащаются экранами с 90-120 герц, Pocophone F2 Pro получил всего 60 герц. Это очень сказывается на плавности отображения при листании меню или соцсетей, что для флагмана (!), мягко говоря, странно. Короче, часть аудитории Poco явно потеряли, переходить даже с 90 герц обратно на 60 это что-то вроде особой формы мазохизма. Привыкнуть можно, но зачем?..

Нет, нельзя сказать, что экран у Poco F2 Pro совсем отвратный, просто это не флагманский уровень. Надо было сэкономить – производитель сэкономил, а тех, кто не обновлялся с Pocophone F1 и ждал именно F2 такой вариант, вполне возможно, устроит.

Камера Poco F2 Pro

Камеры Pocophone F2 Pro, может, и не лучшие на рынке, но за свои деньги – очень неплохие.

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Основной модуль на 64 мегапикселя при дневном свете выдаёт снимки на уровне Mi 10 Pro и OnePlus 8 Pro. Разница в цветопередаче (Poco иногда приглушает цвета, в то время как OnePlus, напротив перенасыщает), и детализации, с которой Mi 10 всё немного получше.

На фото в помещении Poco F2 Pro немного шумит в тенях, но зато правильнее передаёт цвета, чем OnePlus.

В темноте и использованием ночного режима Poco тоже «шумит», но за счёт широкого динамического диапазона вытягивает детали даже из тех участков, где OnePlus видит только тени и очертания.

Сверхширик справляется несколько хуже – деталей недостаточно, а цветопередача неестественная. Может, подтянут в будущих обновлениях, но пока так.

Фронталка хорошая, но не лучшая: OnePlus 8 Pro лучше справляется с цветопередачей, а Mi 10 Pro обходит Poco F2 Pro ещё и по детализации.

Со съёмкой видео всё тоже хорошо. Стабилизация работает, детализация отличная, звук пишется хорошо, все три аппарата более-менее на одном уровне.

Батарея и производительность смартфона

Pocophone F2 Pro получил Snapdragon 865, три варианта модификаций – 6/128, 8/128 и 8/256, каждая из которых отличается от других стандартами оперативной и встроенной памяти.

Младшая модификация получила более старую оперативную память стандарта LPDDR4X и встроенную UFS3.0, средняя – более новую оперативу LPDDR5, но тот же накопитель UFS3.0, в то время как старшая версия может похвастаться LPDDR5 и UFS3.1.

Можно понять, для чего это сделано (вероятно, для того, чтобы удержать цену хотя бы младшей модификации на приемлемом для звания бюджетного флагмана уровне), но… обидно, вообще-то. Хочешь самый крутой фарш – бери максимальную версию, даже если тебе эти 256гб встроенной памяти не нужны, хочешь сэкономить – получай более медленную версию того же флагмана.

Процессор топовый, но ведёт себя хуже, чем он же в Mi 10 – видимо, система охлаждения плоховато продумана и аппарат безумно троттлит. Однако игрушки тащит на максималках, в тяжёлой ShadowGun Legends держит стабильные 60 кадров в секунду. Выше показатель FPS не поднимается просто потому что дисплей всего 60 герц.

Аккумулятор ёмкостью 4700мАч позволяет смартфону проработать примерно день от одной зарядки. В нашем рейтинге автономности смартфонов Pocophone F2 Pro провалился куда-то ниже 25-го места, прожив всего 7 часов 42 минуты. Для AMOLED-экрана и довольно ёмкой батареи этого катастрофически мало, так что единственное, что мы можем сделать – это списать всё на неоптимизированность прошивки и дождаться большого обновления: не за горами MIUI 12, так что крупных исправлений MIUI 11, скорее всего, уже не будет.

Если время автономной работы является для вас одним из главных критериев при выборе смартфона – зайдите на наш сайт и просмотрите наш рейтинг автономной работы смартфонов. Поверьте, там есть к чему присмотреться.

Программное обеспечение

Главное отличие Pocophone F2 Pro от прочих детищ компании Xiaomi в Poco-лаунчере, чем-то смахивающем на чистый андроид и имеющем некоторые прикольные фишки типа сортировки приложений по рубрикам или преобладающему цвету иконок.

Ну и не стоит забывать про обещанное дружелюбное отношение к кастомным прошивкам – POCO F1 стал рекордсменом по их количеству, так что вполне возможно что и на F2 Pro фанаты наклепают прошивок на любой вкус и цвет. Даже если вы не гик или уже наигрались с перепрошивками, всё равно приятно иметь возможность поставить то, что больше нравится, а не ограничиваться тем, что задумал производитель.

Особенности Poco F2 Pro

Pocophone F2 Pro радует мелочами, которые, на первый взгляд, не всегда очевидны.

Во-первых, даже в китайской версии сразу есть Google-сервисы и Band 3 и 7. Для наших покупателей это просто подарок – не придётся ждать официальной глобалки, можно сразу купить китайца, а русский язык накатить через MoreLocale.

Во-вторых, Bluetooth 5.1 позволяет сэкономить батарею и создать более прочное соединение с теми же колонками или наушниками, а прокачанная технология SuperBluetooth сохраняет подключение, по заявлению производителя, на расстоянии до 400 метров.

В-третьих, звук хорош. Динамик громкий, играет чисто, хоть и без стерео, а для беспроводных наушников есть кодеки AptX HD и AptX Adaptive – в общем, всё по-взрослому, «как у флагмана».

В-четвёртых, аппарат получил поддержку Wi-Fi 6 и технологию Multilink, которая позволяет подключаться к интернету сразу по обоим диапазонам Wi-Fi и через мобильную сеть.

В общем, все эти мелочи, не особо заметные на первый взгляд, делают использование смартфона более приятным. Это как с 90 герц (которых тут нет) – на первый взгляд разница не особо очевидна, но отказываться от подобного в дальнейшем уже не хочется.

Итог

Pocophone F2 Pro – крайне неоднозначный аппарат. Для тех, кто ждал флагман за 300$, с простенькими материалами корпуса, недорогим IPS и прочей экономией при мощной начинке он может оказаться разочарованием. POCO F1 «выстрелил» именно тем, что под неказистой оболочкой скрывалось мощное железо, которое мог себе позволить «даже бедный студент».

Для тех, кто ждал полноценный флагман, наверняка оказался разочарованием недорогой дисплей с частотой обновления 60 герц и низкой яркостью – как ни крути, на сегодняшний момент это вообще не флагманский уровень. Отсутствие беспроводной зарядки и влагозащиты – тоже спорный момент, вроде и не жизненная необходимость, но планку понижает, так сказать.

К тому же непонято, зачем было выпускать Redmi K30 Pro, просто сменив прошивку и название – цена плюс-минус та же, начинка вообще один в один, так зачем?..

Тем не менее, Pocophone F2 Pro наверняка найдёт своего покупателя. При цене в 500 долларов у него более чем достойные характеристики, а приставка Pro как бы намекает на то, что будет ещё обычный Pocophone F2 – возможно, именно он получит низкую цену, минимум наворотов и мощный процессор, как Poco F1 пару лет назад.

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Видеообзор Poco F2 Pro